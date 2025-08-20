Festival de cine de Edimburgo 2025 Premios, comida para llevar

EDINBURGH, Escocia – El «Fortuical» del exilio iraní de Abdolreza Kahani recibió los máximos honores en este año Festival de Cine de EdimburgoTomando el Premio Sean Connery para la excelencia en el cine el martes por la noche.

La película, filmada en Canadá en un iPhone, está acusada de emoción y consecuencias duras de tratar de vivir en los propios términos. «Una vez me prohibieron hacer películas en mi propio país. Así que tuve que hacer algo. Esta película no es una protesta en el papel. Es algo real. Físico. Una forma de respirar nuevamente». el director dijo Variedad. El premio de £ 50,000 ($ 67,300), no pequeño para nadie, puede ser un presupuesto de características completo para Kahani.

El Premio Thelma Schoonmaker para la excelencia en el cortometraje fue para el «Mother Goose» de Joanna Vymeris. Vymeris, quien ha producido una lista de pantalones cortos y trabajó con Sally Potter en Adventure Pictures, agrega el premio a su creciente currículum.

«Estos últimos siete días son un testimonio de nuestra creencia colectiva en el poder de la película para provocar, estimular e inspirar la empatía». Dijo el director de EIFF, Paul Ridd, «nuestros dos ganadores de la competencia muestran un trabajo sobresaliente de sus respectivos cineastas y equipos, lo que demuestra que con la destreza formal, la humanidad y la gracia, el cine está vivo y pateando».

En toda su pompa de agosto, el Festival Internacional de Cine de Edimburgo capitalizó su lugar dentro de la reunión cultural más grande del mundo. Con el festival de televisión derramándose justo detrás de él, se construyó una pisada durante toda la semana, dando al evento una sensación claramente de toda la ciudad.

Madre Ganso

En escala modesta pero en alcance ambicioso, la competencia EIFF de este año se componió completamente de estrenos mundiales, desde un Michael Madsen Swansong en «Concesiones» hasta «Película azul» descrita por Variedad Guy Lodge como «una pieza de cámara provocativa». Muchos títulos fuera de la competencia tampoco habían proyectado antes con «Lo siento, el bebé» continuando su zumbido, y «Islas» creando algunos propios con una camioneta anunciada esta semana.

Para la estamina, bendida, Midnight Madness, que vio una serie de shows tardíos comenzando con el último «a granel» de Ben Wheatley, que acaba de revisar por Variedad Guy Lodge, ofreció la oportunidad de dormir solo antes de que las películas comenzaran nuevamente a la mañana siguiente.

La industria se centró en los paneles que se mantienen a puerta cerrada para la prensa, las preguntas y respuestas de las leyendas y los paneles dirigidos en sectores como la animación y la economía creadora.

A continuación, algunas conclusiones de Edimburgo:

Ojos de animación escocés Un modelo de financiación a medida

En el panel de animación de Eiff en Escocia, surgió una pregunta central: el nuevo esquema de constructor de talentos de £ 1.2 millones ($ 1.62 millones) de Screen Scotland ($ 1.62 millones), presentado este año para impulsar los pantalones cortos, excluye la animación. Los panelistas argumentaron que la animación, un método de producción en lugar de un género, exige líneas de tiempo más largas y costos más altos que la acción en vivo.

El trabajo confirmado de David Smith de Screen Scotland está en marcha con Animation Scotland para diseñar un esquema dedicado, que probablemente se lanzará en 2026. Hasta entonces, el apoyo fluye a través de la película y los fondos de transmisión (hasta £ 500,000 por proyecto) y el fondo de crecimiento de la producción, que ayudó a entregar «Scrooge: A Christmas» y el «Eyes of Wakanda» de Marvel de Scotland. Aún así, la ausencia de una escalera específica de animación para los autores emergentes deja al sector depende del trabajo de servicio y los contratos internacionales, con cortos como «Legend of Luna» y «The Rejects» de Eyebolls que apuntan al potencial de la IP local si se pueden encontrar nuevas rutas de apoyo.

Adopción tecnológica y impulso de poder de alcance global

Si la financiación se retrasa, el impulso técnico y creativo de la industria es innegable. Estudios como Wild Child han construido tuberías alrededor de Unreal Engine, lo que les permite escalar desde una startup de cinco personas en 2020 para series de producción a una escala mucho mayor, mientras reduce los costos de representación. Otros están integrando la licuadora, los flujos de trabajo de USD y el aparejo de Moho para racionalizar los procesos 2D a 3D, reduciendo las barreras para los pequeños equipos. AI se alzó grande, con veteranos enmarcándolo como un copiloto en diseño de concepto, mientras que Ron Henry de Wild Child citó una encuesta a 100 profesionales de la industria que mostraban a los participantes más jóvenes expresaron la mayor inquietud. Aun así, el consenso enfatizó que la creatividad, no la automatización, sigue siendo la moneda de la industria.

Richard Scott, cofundador de Axis Studios, que ahora consulta bajo vehículo utilitario: Escocia ahora tiene «más de 20 años de experiencia, talento e infraestructura, los próximos 20 decidirán si eso se inclina en un centro verdaderamente global», dijo.

Beneficios complementarios

Correr Eiff en agosto junto con la franja de Edimburgo trajo recompensas y dolores de cabeza. Los delegados notaron que la energía era palpable: una ciudad repleta de teatro, comedia, actuación callejera y casas llenas que prestaron el festival de cine un rumor que pocos eventos medianos pueden replicar. Al mismo tiempo, el gran enamoramiento de los visitantes significaba tarifas de hoteles altísimos, restaurantes reservados con semanas de anticipación y una lucha por el espacio en toda la ciudad. Sin embargo, muchos invitados a la industria parecían adoptar la compensación, saboreando un festival integrado en una vorágine cultural en lugar de la pieza central solitaria. Parece un festival de cine que prospera precisamente porque no es el único espectáculo en la ciudad.

Algunas películas solo significan más

El ganador de Abdolreza Kahani «Motorician», recogido por las películas de Visit, se va como uno de los títulos más breves en parte a través de una sesión de preguntas y respuestas posteriores a la intemperie que tenía un peso emocional inusual en EIFF. Kahani describió la edición de toda la película en una pequeña pantalla solo viéndola proyectada por primera vez en Edimburgo. El actor principal Nima Sandar, también la estrella de «A Shrine» de Kahani, que tocó el festival del año pasado, habló conmovedoras sobre Kahani elevando su oficio. La coprotagonista Gola, una cantante iraní de Londres en Exile, dijo que canalizó su propia experiencia de censura y desplazamiento con el papel, vinculando los temas de la película con el suicidio de la vida real Keyvan Samimi en Teherán.

Formalmente, la elección de Kahani de mantener la cámara estática de la cámara del iPhone fue una protesta deliberada: «Cuando las personas en el mundo no se mueven, cuando permanecen en silencio, ¿por qué debería moverse la cámara?» Explicó. Para el director y sus colaboradores, «Fortuate» fue más que un estreno en el festival: era un vehículo para hablar por artistas y mujeres silenciados en Irán, y un recordatorio, como dijo Gola, que «el arte y la película pueden despertar a las personas». El tramposo de Kahani, como el humor, se abrió paso en su comentario final hacia la multitud atenta «Nuestra película no es tan buena como lo que piensas». Se fueron a carcajadas y lágrimas.

El músculo retrospectivo de Edimburgo

Si la competencia de EIFF subrayó el descubrimiento, sus retrospectivas confirmaron la atracción duradera de la historia del cine. En ninguna parte estaba tan claro que en un teatro de festival con entradas agotadas, donde Thelma Schoonmaker reflexionó sobre el legado de su difunto esposo Michael Powell. «Siempre se adelantó a su tiempo, y esa gente asustada». Ella recordó.

La mirada hacia atrás se extendió de par en par. Ken Loach, Paul Laverty y Rebecca O’Brien se unieron Variedad Guy se aloja en una conversación, mientras que el ganador de Loach’s Palme d’Or «El viento que sacude la cebada» se proyectó por separado en la alineación retrospectiva. Andrea Arnold también discutió su carrera, emparejada con un resurgimiento de su debut «Red Road». El público de la mañana empacó en proyecciones de las películas originales de Six James Bond, bajo el estandarte de Sacred Bonds, mientras que el ciclo de Budd Boether Ranown Westerns elogió por su artesanía compacta.

También se ofrecieron salidas de aniversario de «nativos inquietos», «Bad Timing» de Nicolas Roeg y «Silent Scream» de David Hayman. Juntos, confirmaron que el programa retrospectivo de EIFF no es una mera barra lateral sino un sorteo definitorio: parte de la celebración del cinefile, parte de la historia viva, enmarcando la conversación sobre lo que la audacia en el cine ha significado y lo que aún podría significar.

Insight a puerta cerrada

Una curiosidad de la línea de la industria de este año fue la serie Unificada, que reunió algunas de las figuras más influyentes del sector: Rose Garnett, Eva Yates, Adele Romanski, David Hinojosa y Farhana Bhula, además de un panel sobre coproducciones internacionales. Con oradores que abarcan financiadores públicos del Reino Unido a productores nominados al Oscar, las sesiones prometieron un peso real.

Sin embargo, estaban cerrados para la prensa. El formato fuera de los límites puede haber alentado a los participantes a ser más sinceros que en un foro público. De cualquier manera, la serie se separó, se lanzó en algún lugar entre el escaparate y el taller privado, dejando a este reportero al otro lado de la puerta para preguntarse qué sabiduría se compartió.