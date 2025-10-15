Festival de Cine de Doha presenta programación de competencia con énfasis en Gaza

el proximo Festival de cine de Doha ha desvelado su programación de competición, caracterizada por un fuerte componente regional y un acento en la difícil situación palestina.

Como se anunció anteriormente, el estreno en Medio Oriente del drama políticamente cargado del director tunecino Kaouther Ben Hania “La voz de Hind Rajab” está previsto como el primer partido fuera de competición de la edición inaugural del evento, que se celebrará del 20 al 28 de noviembre en la capital de Qatar.

“La Voz de Hind Rajab”, que cuenta la historia real de una niña palestina de cinco años que quedó varada en un automóvil que fue atacado por fuerzas israelíes en Gaza y luego encontrada muerta, ganó recientemente el Gran Premio del Jurado del León de Plata del Festival de Cine de Venecia. La película cuenta con el apoyo del Doha Film Institute (DFI), al igual que la mayoría de los títulos en competencia de 13 títulos del Festival de Cine de Doha.

También participan Palestina en la competencia del Festival de Doha “Érase una vez en Gaza”, dirigida por el dúo de directores palestinos Tarzán y Arab Nasser, que se estrenó mundialmente en Un Cierta Mirada de Cannes y ganó el premio a la mejor dirección; y el documental de Kamal Aljafari “Con Hasan en Gaza”, que se estrenó en competición en Locarno.

Otros títulos destacados en la competencia incluyen “The President’s Cake” del cineasta iraquí Hasan Hadi, sobre una joven escolar elegida para hornear un postre de celebración en conmemoración del cumpleaños de Saddam Hussein, que ganó la Cámara de Oro de Cannes de este año; “Khartotum”, el potente documental sobre cinco residentes obligados a huir del conflicto de la capital sudanesa que se inició en Sundance; y la comedia negra del director iraní Ali Asgari sobre la censura cinematográfica iraní, “Divine Comedy”.

«Estas poderosas expresiones artísticas representan la creatividad y la resiliencia de la humanidad y demuestran la capacidad del cine para dar forma al futuro de nuestras sociedades», dijo la directora ejecutiva del Doha Film Institute, Fatma Hassan Alremaihi, en un comunicado. «A través de estas historias que involucran empatía, reflexión y conexión, estamos creando espacios seguros para un diálogo significativo que contrarreste las narrativas predominantes».

Así como el pequeño Estado árabe, rico en petróleo y gas, se diversifica desde el sector energético hacia el cultural, los medios de comunicación y el entretenimiento (como lo atestigua la emisora ​​Al Jazeera y la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2022), el DFI ha crecido constantemente hasta convertirse en una piedra angular crucial de la industria cinematográfica de la región de Medio Oriente y África del Norte (MENA).

El próximo Festival de Cine de Doha transforma el Festival de Cine de Ajyal del DFI, dedicado al cine juvenil y familiar, en un evento internacional más ambicioso para una audiencia más amplia. Contará con cuatro modalidades de competición: competición internacional de largometrajes, competición de cortometrajes, competición cinematográfica de Ajyal (juzgada por el exclusivo jurado juvenil del festival) y competición Made in Qatar, dedicada a proyectos realizados en Qatar independientemente de la procedencia del director.

Los principales premios que se repartirán serán los de mejor narrativa, dotados con 75.000 dólares; documental, valorado en 50.000 dólares; logro artístico, valorado en 45.000 dólares; y el premio a la actuación de género neutro, valorado en 15.000 dólares.

El nuevo festival se llevará a cabo en varios lugares de Doha, incluidos Katara Cultural Village, Msheireb Downtown Doha y el Museo de Arte Islámico.

Vea la programación completa de la competencia del Festival de Cine de Doha a continuación.

“Jartum”, Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy Ahmad, Timeea Mohamed Ahmed y Philip Cox

“Reina del Algodón”, Suzannah Mirghani

“Érase una vez en Gaza”, Tarzán y Arab Nasser

“Con Hassan en Gaza”, Kamal Aljafari

“El pastel del presidente”, Hasan Hadi

“Mi padre y Gadafi”, Jihan K.

“Renoir”, Chie Hayakawa

“Ciudad Insomne”, Guillermo García López

“La última orilla”, Jean-François Ravagnan

“La Reserva”, Pablo Pérez Lombardini

“Divina Comedia”, Ali Asgari

“Cabello, papel, agua”, Truong Minh Quy y Nicolas Graux

“La garza azul”, Sophy Romvari