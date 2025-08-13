Festival de cine de Austin 2025 para honrar a Christopher McQuarrie

Festival de cine de Austin honrará al escritor, director y productor Christopher McQuarrie with the 2025 Extraordinary Contribution to Filmmaking Award at the Awards Luncheon on Saturday, Oct. 25. Additionally, McQuarrie will join a panel conversation exploring his creative process and celebrated career during the 2025 Writers Conference, Oct. 23-26, which will also showcase the bold creative voices behind critically acclaimed titles such as “Wicked,” “The Studio,” “Abbott Elementary,” “Big Mouth,” “Past Lives” and more. El festival general tendrá lugar del 23 al 30 de octubre.

El Festival de Cine de Austin organiza la conferencia de guionistas más grandes del mundo y ha defendido el arte y la artesanía de la narración de historias durante más de tres décadas.

McQuarrie dijo sobre su premio: «Siempre he tenido el AFF en la más alta estima. Es un privilegio sincero regresar a Austin después de tanto tiempo y por un honor tan distinguido».

McQuarrie es un aclamado director, productor y guionista. Su guión de 1995 para «los sospechosos habituales» fue nombrado por el Guild de Escritores de América como uno de los mejores guiones de todos los tiempos. En 2008, coescribió y produjo «Valkyrie», protagonizada por Tom Cruise, una película que conduciría a muchas más colaboraciones de McQuarrie/Cruise, comenzando en 2012 con el esfuerzo de director de McQuarrie, «Jack Reacher».

Como escritor, productor y director, pasó a dirigir las últimas cuatro entregas de «Mission: Impossible» («Rogue Nation», «Fallout», «Dead Reckoning» y «The Final Cokoning»), que comprenden algunas de las películas de acción prácticas más grandes y complejas jamás hechas. Entre estos, continuó trabajando como escritor productor en películas como «Edge of Tomorrow» y «Top Gun Maverick». Además de su trabajo acreditado, McQuarrie es conocido en toda la industria por sus contribuciones no acreditadas como escritor, editor, director de la segunda unidad y consultor de producción.

AFF honrará a McQuarrie en el almuerzo de los premios junto con el galardonado con el galardonado Rian Johnson, produciendo a la premiada Christine Vachon y al galardonado de televisión Yvette Lee Bowser. El almuerzo presenta a los premiados honrados por sus logros profesionales, ganadores de la competencia de guiones y cine, y los ganadores de becas patrocinadas por la industria. Los ganadores anteriores de la extraordinaria contribución al premio de cine incluyen a Ron Howard, Danny Boyle, Frank Darabont y Jonathan Demme.

AFF también ha anunciado la primera ola de paneles de la conferencia de escritores, incluidos los nominados de la WGA Winnie Holzman y Dana Fox, los aclamados guionistas del Premio de la Academia de Universal Pictures «Wicked», y su próxima conclusión, «Wicked: For Good».

En Malvado: Una conversación con Winnie Holzman y Dana Fox Oradores: Winnie Holzman y Dana Fox Descripción: Pase al mundo de Oz con las mentes brillantes detrás de las malvadas adaptaciones de etapa a película. El guionista nominado a Tony y Emmy Winnie Holzman y el aclamado guionista Dana Fox profundizarán en la monumental tarea de llevar este querido fenómeno de Broadway a la pantalla grande. Desde las alegrías y los desafíos de adaptar un libro musical icónico en el escenario, hasta la emoción de expandir ese universo para el cine, Holzman y Fox discutirán cómo crearon una experiencia cinematográfica que llega a su conclusión épica y electrizante este noviembre con Wicked: For Good.

La relación escritora-productor con Christine Vachon y Celine Song Oradora: Canción de Christine Vachon y Celine Descripción: Únase a la aclamada cancion del escritor y director Celine y la legendaria productora independiente Christine Vachon para una conversación sobre la construcción y el mantenimiento de la relación esencial escritor-productor. Song y Vachon compartirán información sobre los matices de sus propias colaboraciones exitosas, incluidas vidas y materialistas pasados, ofreciendo consejos sobre cómo fomentar la confianza, administrar las expectativas y navegar efectivamente los desafíos creativos y comerciales inherentes a traer una historia de guión a pantalla.

Dentro del mundo del financiamiento de cine independiente Altavoces: Kara Durrett, Jesse Burgum y Dave Caplan Descripción: Navegar por el complejo panorama del financiamiento de cine independiente puede ser el mayor desafío de un cineasta. Únase a los productores Kara Durrett y Jesse Burgum de Pinky Promise (Eleanor the Great, Bird, The Last Showgirl) y Dave Caplan de C2 Motion Picture Group (Longlegs, The Monkey) mientras retiran el telón de obtener fondos para proyectos independientes, y lo que buscan en un guión.

Dentro de la sala de escritores: El estudio Orador: Alex Gregory Descripción: Celebrado por su sátira mordaz, un ritmo implacable y un vistazo inmersivo detrás de Hollywood’s Curtain, el estudio ofrece una perspectiva de Insider más alta e hilarante de la industria de cine y televisión de hoy. El cocreador y showrunner Alex Gregory discutirá cómo los escritores del programa extrajeron sus propias experiencias para desarrollar sus personajes disfuncionales únicos y su estilo de narración cinética.

En Queridos blancos: Una conversación con Justin Simien Orador: Justin Simien Descripción: Explore el mundo impactante de los queridos personas blancas con su creador, Justin Simien. Esta conversación profundizará en los orígenes de la aclamada película y serie, el enfoque de Simien para los comentarios sociales y la narración de historias de personajes característica del programa. Obtenga información sobre los desafíos de abordar temas complejos con humor y conmoción.

Sobre la narración fundamentada: Alguien en alguna parte Oradores: Hannah Bos y Paul Thureen Descripción: Vaya detrás de escena de la serie de HBO galardonada de Peabody, alguien en algún lugar con cocreadores y showrunners, Hannah Bos y Paul Thureen. La pareja explorará su asociación creativa de larga data y su habilidad para los personajes convincentes que convierten pequeños momentos en historias universalmente humanas.

Desafío de tres páginas con Craig Mazin y John August Oradores: Craig Mazin y John August Descripción: En esta sesión interactiva en vivo, Craig Mazin y John August ofrecerán sus perspicaces comentarios sobre guiones enviados, centrándose en las primeras tres páginas más importantes. Aprenda de primera mano lo que hace que un guión exige atención, las trampas comunes para evitar y técnicas esenciales para enganchar a su audiencia desde el principio.

Dentro de la temporada final: Boca grande Plazos: Mark Levin y Jennifer Flackett Descripción: A medida que Big Mouth toma su última reverencia, únase a los cocreadores y los EP Mark Levin y Jennifer Flackett para explorar la evolución del espectáculo, desde su concepto inicial y humor controvertido hasta su representación matizada de la adolescencia. Escuche cómo elaboraron el arco emocional de la temporada final, llevaron a los personajes queridos a una conclusión y navegaron los desafíos de terminar con un espectáculo tan querido e impactante.

Sobre la creación de Elementary Abbott Oradores: Patrick Schumacker Descripción: Ve detrás de escena de la sensación de ganancia de ABC Emmy, Sag y Golden Globo, Abbott Elementary, con uno de los productores ejecutivos del programa, Patrick Schumacker. Recomendado por los críticos como una comedia simulada refrescantemente auténtica y conmovedora, Abbott Elementary ha sido celebrada por su humor agudo, personajes relacionados y exploración conmovedora de la comunidad.



La Conferencia de Escritores del Festival de Cine de Austin, que ocurre del 23 al 26 de octubre de 2025, presentará más de 150 paneles en el arte, la artesanía y los negocios de la narración de historias, con una lista de destacados profesionales de la industria que trabajan en cine, televisión y nuevos medios.