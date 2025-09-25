Festival de arte multatuli Rangkasbitung Economic Jack, los hoteles completos para las MIPYMES están en demanda

LEBAK, Viva – Festival Arte Multatuli (FSM) 2025 que se celebró del 19 al 21 de septiembre en Rangkasbitung, Lebak Regency, Banten, no solo presenta una variedad de eventos artísticos y culturales, sino que también tiene un impacto positivo en la economía local.

Leer también: Santri Film Festival 2025, vino G Bastian: El cine puede ser un medio educativo



El jefe del Museo Multatuli, Ubaidillah Muchtar, dijo que el impacto económico durante el festival fue muy pronunciado.

«Por supuesto que hay impactos económicos. Hoteles completos, alojamiento, llenado, comerciante Vender por tres días, los proveedores de equipos y alimentos también obtienen sustento «, dijo, el jueves 25 de septiembre de 2025.

Leer también: El festival de cine de 100 años Gontor presentará las semillas de cine y músicos en el mundo



Según Ubaidillah, hay al menos siete hoteles en Rangkasbitung que se registran y están llenos durante el festival.

«Información de los amigos de Phri, todo está lleno. Pero el más utilizado es en realidad Rahaya Hotel y Satria», dijo.

Leer también: Kyai Aditya Warman: Sueña tan alto como el cielo, comienza desde el Pesantren



Además del sector del hotel, Umkm También siente la ventaja. Aunque el comité solo ofrece 10 puestos oficiales, los comerciantes alrededor de la ubicación del festival también están llenos de compradores.

«Amigos de MISMES que venden camisas, productos, Alhamdulillah venden bien. Los informes de ellos también son ordenados», dijo Ubaidillah.

Agregó que el gerente de estacionamiento también se benefició. «Los administradores de estacionamiento están contentos porque hay una política sobre la eliminación de los gravámenes y los impuestos durante el festival del regente de Lebak», explicó.

Este festival también tiene un impacto en aumentar el número de visitantes al Museo Multatuli. «Viernes y sábado abrimos hasta las 9 pm

Aunque no hay números oficiales del gobierno o PHRI, Ubaidillah estima que el número de visitantes llega a 10 mil personas, especialmente en la cima del evento el sábado por la noche.

FSM 2025 presenta una serie de actividades que van desde exposiciones de arte, actuaciones culturales, hasta diálogos literarios históricos con varias figuras. El Festival de Arte Multatuli se celebró a través del Programa de Aspiración de la Comisión de la Cámara de Representantes X miembros del Distrito Electoral Lebak Bonnie Triyana.

Presentes estuvieron una serie de figuras que van desde Butet Kartaredjasa, presidente del DPP PDIP Ribka Tjiptaning, miembro de la Comisión X de DPR Denny Cagur, Regente Lebak Mochamad Hasbi Asyidi Jayabaya, hasta el presidente de Lebak DPRD, Juywita Wulandari. Lo más destacado del evento también fue animado por la aparición de músicos de Mekel que entretuvieron a los residentes de Rangkasbitung.