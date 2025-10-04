Fest Rio anuncia el enfoque de China en 2026, se estrena ‘Shenzhou 13’ de CMG

RIO DE JANEIRO, Brasil-El Río International Film Fest contará con China como su enfoque en el país en la edición del próximo año, como parte del año cultural de China-Brazil 2026, dijo Walkiria Barbosa, directora ejecutiva de Río Fest e Inter’l Marketing.

Los gobiernos de los dos países anunciaron en noviembre de 2024, durante una visita al presidente de China, Xi Jinping a Brasil, que el año cultural China-Brasil 2026 contará con un amplio elemento de programación, actualmente en preparación.

«China es el mercado cinematográfico más grande del mundo. Nuestra intención es tener en la edición 2026 de Río Fest, las principales compañías de producción cinematográficas chinas, streamers y expositores para una gran reunión de negocios y proyección de películas chinas», dijo Barbosa a Variedad.

El Grupo de Medios de China (Cmg) realizó una presentación el 3 de octubre en RiomarketLa sección de negocios de Río Fest, con la presencia de la Oficina Jefe de América Latina de la compañía, Zhu Boying, así como del cónsul de China en Río, Tian Min.

Después de la presentación, CMG estrenó la función «Shenzhou 13», la primera película de 8K del país filmada en el espacio, que se lanzó teatralmente en todo el país en China el 5 de septiembre.

La película representa la rutina de los astronautas Zhai Zhigang, Wang Yaping y Ye Guangfu en la misión Shenzhou-13, que fue lanzada el 16 de octubre de 2021.

La película revela impresionantes vistas cósmicas y vislumbres de la vida diaria en órbita, capturadas con cámaras de 8K ultra alta definición. La mayor parte del metraje fue filmado por astronautas, con la perspectiva de Wang guiando la historia.

La principal coproducción de Brasil-China ahora en curso es producida por Río con sede en Río LC Barreto y Animación de CCTVUna subsidiaria de CMG. Están desarrollando una serie de animación de TV y una función de animación, ambos con Panda Hoho, un personaje conocido protagonizado en otras producciones de CMG.

«Hoho & the Tropical Sound Clash» es una serie animada en 3D dirigida a preescolares. La serie tendrá cuatro temporadas, cada una con 13 episodios que funcionan con 10 minutos de duración.

La serie Showrunner Joao Amorim dijo Variedad Se espera que la primera temporada se abra en la segunda mitad de 2026 en los canales de televisión gratuitos de TV Cultura en Brasil y la animación de CCTV en China. Zhang Fan es el director de animación de la serie.

En la serie, Panda Hoho formará parte de un trío de animales brasileños, con un león dorado Tamarin, un símbolo de biodiversidad brasileña, y Capy, una aventura Capybara. En cada episodio, el trío se embarcará en aventuras en Brasil, descubriendo biomas únicos, tradiciones culturales y lecciones importantes sobre la preservación ambiental y el poder de la colaboración.

El segundo proyecto LC Barreto-CCTV, «Amazonika-The Origin» es una característica animada en 3D sobre la recreación de la selva amazónica, presentada como un vínculo antiguo entre las culturas indígenas asiáticas y de Brasil. Panda Hoho ayudará a Zo, un joven que puede comunicarse con la naturaleza, y Nika, una audaz princesa Warrior, a restaurar la armonía en un mundo al borde del colapso.

«Estamos trabajando con dos brasileños indígenas como consultores para los proyectos. Benki Piyãko es del pueblo original Asháninka y Zezinho Yube es del pueblo Huni Kuin», dijo Amorim.