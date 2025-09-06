Fertilizante Indonesia distribuyó 2.574 paquetes de arroz SPHP para la comunidad

VIVA – PT Fertilizante indonesio (Persero) distribuidos 2,574 paquetes arroz Estabilización de suministros y precios Alimento (SPHP) para la comunidad en torno al entorno de la empresa. Esta actividad es un esfuerzo de la compañía para apoyar al gobierno para satisfacer las necesidades y anticipar el aumento en los precios de los productos básicos a través del programa de Movimiento de Alimentos Barato (GPM).

Leer también: Revise el mercado de Palimo Palembang, el Ministro de Asuntos Interiores y el Ministro de Agricultura, asegúrese de que la distribución del arroz SPHP sea suave y asequible



La actividad del movimiento de alimentos baratos a través de la distribución del arroz SPHP es parte de la actividad fertilizante del Premio de Innovación de Indonesia 2025 (PIIA) y es llevada a cabo simbólicamente por el Comisionado Presidente de Pupuk Indonesia Sudaria Sudaria acompañado por el Presidente del Director de Pupuk Indensia, Rahmad Pribadi a tres representantes comunitarios (4/9/2025).

«Hoy, a través de los simples pasos del fertilizante indonesio para apoyar el movimiento alimentario de bajo costo del gobierno, llevamos a cabo ceremonias simbólicas, compartiremos cupones para que las personas compren arroz de estabilización de arroz y precios de alimentos (SPHP)», dijo el director gerente de fertilizante indonesio, Rahmad Pribadi.

Leer también: BULOG Asegúrese de que se mantenga la calidad del stock nacional de arroz



Esta actividad es un esfuerzo por fertilizar Indonesia a través del Programa de Responsabilidad Social Ambiental (TJSL) proporciona facilidad de acceso a la comunidad para satisfacer las necesidades básicas, una de las cuales es el arroz. Las actividades de distribución se llevarán a cabo en el estacionamiento de la oficina central de fertilizantes de Indonesia a partir del 8 al 19 de septiembre de 2025.

El fertilizante indonesio proporciona cupones que pueden ser utilizados por la comunidad, externalizando al personal para redimir el paquete de arroz SPHP. Cada jefe de la familia que tenga un cupón solo tendrá que pagar IDR 30,000 por paquete de 5 kg.

Leer también: Control el precio del arroz En 214 regiones, el Ministro de Asuntos Interior alienta al gobierno regional a apoyar la distribución del arroz SPHP



«Una bolsa si el HET es de Rp. 62,500, más tarde la comunidad puede comprar a un precio de suficiente Rp 30,000 por 5 kg, y lo compartimos con la comunidad y el personal de subcontratación. Así que espero que esto no sea solo una innovación, sino también los beneficios sociales de la compañía para la comunidad circundante», dijo Rahmad.

El fertilizante indonesio es uno de los bumns involucrados en el programa de movimiento de alimentos baratos que sinergia con el Ministerio de Ministerio de Coordinación de Alimentos, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Asuntos Interiores, el Ministerio de Bumn, TNI, POLRI, Agencia Nacional de Alimentos, Bulog Perum, Pos Indonesia, Id Food y Pt Perkebunan National.

«El fertilizante indonesio espera que cada grano de arroz que compartimos no sea solo alimento, sino como un símbolo de la preocupación de la compañía por la comunidad. Esta es una manifestación tangible de que la innovación y los beneficios sociales van de la mano, presente la esperanza, mantienen la seguridad alimentaria, así como fortalece las relaciones de la compañía con la comunidad», concluyó Rahmad.

Para tener en cuenta, el gobierno vertió alrededor de 43,665 toneladas de estabilidad de suministro de arroz y precios de los alimentos a través de movimientos de alimentos baratos. Este programa es parte de la distribución del arroz SPHP, que está dirigido a alcanzar 1.3 millones de toneladas para el período de julio a diciembre de 2025.