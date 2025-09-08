Ferry JuliANTONO se convirtió oficialmente en Ministro de Cooperativas, promete desembolsar el préstamo de Kopdes rojo y blanco a partir de la próxima semana

Yakarta, Viva – El presidente indonesio, Prabowo Subianto, inauguró oficialmente el ferry Joko Juliántono como Ministro de Cooperativas Reemplazo de Budi Arie Setiadi. La inauguración se celebró en el Palacio del Estado, el lunes 8 de septiembre de 2025, basado en el decreto presidencial de la República de Indonesia número 86p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento del ministro y el viceministro de estado Gabinete rojo y blanco Período 2024-2029.

En la procesión, Prabowo dirigió directamente el juramento del cargo. «Que seré leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con su gravedad por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y al estado», dijo Prabowo mientras dirige el juramento de cargo Ferry Juliántono.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Centrarse en el programa Kopdes rojos y blancos

Ferry enfatizó su compromiso de acelerar la distribución de préstamos a través del Programa Cooperativo de la Villa Roja y Blanca (Kopdes). Según él, el desembolso de los fondos para la comunidad comenzará en etapas la próxima semana.

«Las instrucciones de implementación y las instrucciones técnicas de todos los ministerios e instituciones relacionadas deben completarse esta semana. De esa manera, la próxima semana KDKMP puede estar en plena operación, incluidos los préstamos de canalización gradualmente», dijo Ferry, según Tvone, citado por Ferry.

Agregó que la claridad de las pautas operativas y técnicas era la clave para la aceleración de la operacionalización de Kopdes rojo y blanco. Con pautas integradas, el proceso de financiación puede ejecutarse de inmediato para que la comunidad de la aldea y Kelurahan obtenga certeza.

«Este desembolso gradual de préstamos abrirá más acceso de capital a las cooperativas de la aldea y la comunidad. Se espera que el programa Kopdes rojo y blanco pueda alentar la independencia de la economía de la aldea de manera sostenible», dijo Ferry.

Según él, con el apoyo de los ministros cruzados, las instituciones y los socios financieros, se espera que este programa traiga inmediatamente un impacto positivo en el desarrollo económico de la comunidad en varias regiones.

Fortalecer la economía de la aldea

El programa Red and White Kopdes en sí es una de las prioridades del gobierno para realizar la independencia económica basada en la aldea. A través de un mecanismo de préstamo estructurado, el gobierno quiere garantizar que las pequeñas empresas puedan disfrutar el acceso de capital, las cooperativas de las aldeas, al público en general.