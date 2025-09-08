Ferry Juliántono fue inaugurado oficialmente como Ministro de Cooperativas, reemplazando a Budi Arie

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Instalado oficialmente Ferry Joko JuliANTono como Ministro de Cooperativas. El ferry reemplaza la posición Budi Arie Setiadi como ministro.

Esta inauguración estuvo de acuerdo con el decreto presidencial de la República de Indonesia número 86p de 2025 sobre el despido y el nombramiento del Ministro y Viceministro del Ministro del Estado del Gabinete Rojo y Blanco para 2024-2029.

Además, Prabowo dirigió el juramento de la lectura de la oficina a Ferry Juliántono.

«Que sea leal a la Constitución de la República de Indonesia de 1945 y llevaré a cabo todas las leyes y regulaciones con sus sellos por el bien de mi devoción del Dharma a la nación y el estado», dijo Prabowo, dirigió la lectura del juramento del cargo.

«Que llevo a cabo los deberes del cargo mantendrá la ética de la oficina, el trabajo lo más bien posible con un pleno sentido de responsabilidad», continuó.

Mientras tanto, anteriormente el Ministro de Cooperativas (Menkop), Budi Arie Setiadi abrió su voz sobre el tema de la reorganización o la reorganización ministerial en el gabinete rojo y blanco. Budi Arie afirmó no escuchar la información.

«Todavía no (escuche el tema de la reorganización)», dijo Budi Arie a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025.

Budi Arie enfatizó que la reorganización del ministro era la prerrogativa del presidente indonesio Prabowo Subianto.

«Esa es la prerrogativa del presidente. Esa es la prerrogativa del presidente», explicó.

Además, explicó Budi Arie, actualmente solo se centra en trabajar y cuidar a la comunidad.