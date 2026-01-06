Ferry Irwandi responde a los pros y los contras del Stand Up de Pandji Pragiwaksono

VIVA – Las discusiones sobre el material de comedia de Pandji Pragiwaksono en el programa especial Mens Rea aún continúan en las redes sociales. Surgieron varias respuestas, desde elogios hasta duras críticas al material que algunos espectadores consideraron sensible. En medio de este acalorado debate, YouTuber y activista social Ferry irwandi comparte sus puntos de vista.

Lea también: Ferry Irwandi va directamente al lugar del desastre y revela la condición actual del área que aún está aislada



A través de una carga de una historia de Instagram, Ferry Irwandi transmitió su actitud con respecto a los pros y los contras que acompañaron la aparición de Pandji Pragiwaksono. Ferry cree que los diferentes puntos de vista a la hora de valorar una comedia son normales y no pueden homogeneizarse.

Lea también: Ferry Irwandi revela las razones por las que no puede regresar al lugar del desastre de Sumatra



En su declaración, Ferry primero enfatizó que su respuesta era una visión personal del programa especial de Mens Rea. Consideró que la actuación de Pandji fue un trabajo valiente y digno de reconocimiento.

«Respuesta a los pros y los contras del programa especial Mens Rea Pandji bg», preguntó un internauta en una sesión de preguntas y respuestas en su Instaram Story citado el martes 6 de enero de 2026.

Lea también: El miembro de la Cámara de Representantes que fue sentenciado a una donación voluntaria de 10 mil millones de IDR se disculpó por transportar a Irwandi



A continuación expresó su valoración del material presentado por Pandji Pragiwaksono.

«Divertida, sólida, valiente, vale la pena verla aunque no es completamente relativista y tiene una capa objetiva, la comedia es en última instancia subjetiva, amigo. La comedia puede ser divertida para alguien pero puede ser ofensiva para otra persona, subjetivamente, ambas son válidas. Así que felicidades hermano @panjdi.pragiwaksono, ¡¡el programa de Netflix está rompiendo!!» escribió Ferry Irwandi.

Según Ferry, la comedia no puede juzgarse con la misma medida. Lo que una parte considera reconfortante, otra puede sentirlo incómodo. Sin embargo, enfatizó que ambas reacciones son igualmente válidas siempre y cuando sean abordadas con madurez.