Ferrocarril central aumenta los esfuerzos a medida que Solapur se tambalea en condiciones de inundación







Las fuertes lluvias a través de Maharashtra en los últimos días han llevado a condiciones de inundación en varias áreas, con el río VieSa, un afluente del Bhima, desbordando y afectando las operaciones ferroviarias en el Solapur División de Ferrocarril Central.

Los servicios de trenes en las secciones Kurduvadi – Latur y Kurduvadi -Solapur se vieron afectados debido al aumento de los niveles de agua. Como medida de precaución, varios trenes fueron de corto plazo, y el tráfico se desvió a través de rutas alternativas como Kurduvadi-Miraj y Kurduvadi-Perezoso. Para administrar la crisis en el terreno, el Dr. Sujeet Mishra, gerente de ferrocarril divisional (DRM), junto con oficiales de división superiores, realizó inspecciones en el sitio y operaciones muy monitoreadas en todo momento.

En coordinación con la Autoridad de Transporte del Estado de Maharashtra, los autobuses se organizaron en estaciones clave como Kurduvadi y Madha para facilitar los viajes en adelante para los pasajeros afectados por desvíos de trenes. Se establecieron escritorios de ayuda en múltiples estaciones, incluidas Solapur, Latur, DharashivMohol, Pandharpur y Madha, para proporcionar orientación y apoyo en tiempo real.

El personal de verificación de boletos se desplegó durante todo el día, tanto en trenes como en estaciones, ofreciendo asistencia a los pasajeros, especialmente las personas mayores, las mujeres y los niños. En términos de elementos esenciales, se distribuyeron alimentos y agua, incluidos plátanos y agua embotellada, a los viajeros varados. Los equipos médicos también se pusieron a disposición para ayuda de emergencia donde sea necesario.

La división Solapur también ha compartido actualizaciones periódicas a través de su manejo oficial sobre X (anteriormente Twitter), grupos locales de asociaciones de pasajeros de WhatsApp, y a través de anuncios públicos en estaciones. También se enviaron mensajes a granel SMS a los pasajeros afectados, y el personal de verificación adicional de boletos y los inspectores comerciales (CCI) se estacionaron en áreas de alto tráfico. El efectivo se mantuvo listo para procesar reembolsos en el acto.

Todo el esfuerzo de respuesta fue coordinado por altos funcionarios, que supervisaron las operaciones de la oficina de control. A pesar del clima adverso, el personal continuó sus esfuerzos hasta el día siguiente, para garantizar un inquietud mínima para los pasajeros.

Las autoridades han confirmado que los esfuerzos de restauración están en curso y la información en tiempo real continuará siendo compartida a medida que se desarrolle la situación.





