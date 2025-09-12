Ferrell Ferrell Netflix Golf Series Casts Chris Parnell, David Hornsby

Will FerrellSiguiente Netflix La serie ambientada en el mundo del golf está completando su elenco.

Variedad ha aprendido que Chris ParnellKatelyn Tarver, y David Hornsby Todos se han unido al programa de comedia junto a un anuncio previamente anunciado miembros del elenco Ferrell, Molly ShannonJimmy Tatro y Fortune Feimster. El programa se anunció originalmente en mayo de 2024. Los detalles exactos de la trama están en secreto, aparte del hecho de que Ferrell jugará una leyenda de golf ficticia.

Parnell interpretará a Anton, descrito como «un miembro de la junta de PGA Tour y en todo el idiota». El papel marca una reunión para Parnell, Ferrell y Shannon, ya que los tres eran compañeros de reparto en «Saturday Night Live». Parnell también es conocido por sus papeles en programas como «30 Rock» y por prestar su voz a series animadas como «Rick and Morty» y «Archer.

Tarver interpretará a Natalie, que se dice que es «un influencer de las redes sociales y la prometida extremadamente solidaria de Lance (tatro)». Los créditos de televisión pasados ​​de Tarver incluyen la serie HBO «Ballers», así como programas como «Big Time Rush», «The Secret Life of a American Teenager» y «Famous in Love».

Hornsby interpretará a Radford, «un rico hombre sureño que está saliendo con Stacy (Shannon)». Hornsby es mejor conocido por su trabajo en «It siempre es soleado en Filadelfia», en el que se desempeña como escritor y productor ejecutivo, al tiempo que aparece en el papel recurrente del cricket. Hornsby también fue escritor, productor ejecutivo y estrella de la serie de comedia de Apple TV+ «Mythic Quest», que recientemente terminó después de cuatro temporadas.

Parnell es representado por Buchwald y Rise Management. Tarver es representado por innovadores artistas entretenimiento, entretenimiento de la industria y Myman Greenspan. Hornsby es representado por CAA y Jackoway Austen Tyerman.

Netflix ha ordenado 10 episodios de la serie, que será el primer papel protagonista de TV de Ferrell. El ejecutivo de Ferrell produce junto con Jessica Elbaum y Alix Taylor para Gloria Sanchez Productions. Rian Johnson, Ram Bergman y Nena Rodrigue son productores ejecutivos de T-Street. Chris Henchy, Harper Steele, David Gordon Green y Andrew Guest servirán como productores ejecutivos.