Ferrari Testarossa regresa con energía eléctrica, ¡funcionando más feroz!

VIVA -Ferrari nuevamente sacudió el mundo automotriz presentando Ferrari 849 Testarossa, un complemento de superdeportivo híbrido (PHEV) El último espíritu icónico de la década de 1980 al futuro.

Móvil Este es el sucesor directo de SF90 Stradale, así como para marcar los pasos importantes de Ferrari en el camino a la electrificación sin dejar su rendimiento típico.

Diseño Icónico con un toque moderno

El nombre Testarossa ciertamente no es ajeno a los fanáticos automotrices. Lanzado por primera vez en 1984, este automóvil es famoso por el diseño dramático, la rejilla lateral y su estado como uno de los símbolos culturales populares de los años 80. Ahora, Ferrari revivió el nombre legendario a través de 849 Tadarossa, pero con un enfoque más moderno y la última tecnología.

Visualmente, 849 Tadarossa viene con una línea de diseño aguda y aerodinámico más agresivo. La proporción del cuerpo y la araña coupé mantienen el típico aura elegante de Ferrari, pero combinada con elementos futuristas como sistemas de luz LED delgados, gran difusor y curvas inspiradas en sus modelos clásicos.

Rendimiento extraordinario: potencia 1,050 HP

Ferrari 849 Testarossa no es solo la nostalgia. Este automóvil viene con un motor V8 de 4.0 litros de doble turbo combinado con tres motores eléctricos. La combinación produce una potencia total de hasta 1.050 hp, un aumento de 50 hp de su predecesor, SF90 Stradale.

Este sistema de complemento híbrido permite una aceleración extraordinaria, así como una mejor eficiencia. Aunque Ferrari no ha publicado un número oficial durante 0-100 km/hora, se estima que este automóvil puede penetrar por debajo de 2.5 segundos con velocidades máximas de más de 340 km/hora.

Variante y precio

Ferrari ofrece 849 testarossa en dos variantes principales:

Coupe: La versión del techo está cerrada con precios que comienzan desde € 460,000 (alrededor de Rp8.4 mil millones).

Spider: versión de techo abierto con precios que comienzan desde € 500,000 (alrededor de Rp9.2 mil millones).

El primer envío para el mercado europeo está programado en el segundo trimestre de 2026 para la variante Coupe, seguido de Spider en el tercer trimestre. En cuanto a los Estados Unidos, la nueva entrega comenzó unos tres meses después, con un precio ligeramente más alto debido a las tarifas de importación.

Estrategia de Ferrari: Hybrid Today, EV mañana

El lanzamiento del Ferrari 849 Testarossa Hybrid no es solo una cuestión de la resurrección de grandes nombres, sino también la estrategia a largo plazo de Ferrari bajo el liderazgo del CEO Benedetto Vigna. Ferrari está preparando el debut Auto eléctrico Su primer completo, que fue planeado para lanzarse en los próximos años.

Sin embargo, la compañía confirmó que no dejarían el motor de gasolina así. La combinación de motores eléctricos convencionales, híbridos y completos seguirá siendo parte de la línea de productos Ferrari para satisfacer las necesidades de diversos mercados globales.

Fanáticos entusiastas

La presencia de 849 Tadarossa fue bienvenida con entusiasmo por los fanáticos de Ferrari y los coleccionistas de autos deportivos. No solo porque trajo de vuelta el gran nombre Testarossa, sino también porque logró combinar el diseño clásico del patrimonio con tecnología de rendimiento futura.

Ferrari logró mantener su identidad: autos que permanecieron enfocados en la experiencia de conducción, sonidos de motor encantadores y un rendimiento extraordinario, aunque ahora están equipados con tecnología de electrificación.

Ferrari 849 Testarossa Hybrid es una prueba de que Ferrari puede innovar sin olvidar la historia. Con una potencia de 1.050 hp, diseño que combina estrategias de electrificación clásicas y modernas, así como de electrificación claras, este automóvil es un símbolo del renacimiento de la leyenda en un nuevo formato.

Para Ferrari, 849 Testarossa no es solo un automóvil; Esta es una declaración de que el futuro del superdeportivo aún puede ser emocional y de tecnología. Y para los coleccionistas, este automóvil probablemente será uno de los Ferrari más emblemáticos de la era moderna.