Feroz, Persija destruye al Bhayangkara FC en SUGBK

VIVA – persia Yakarta se mostró poderosa como anfitriona FC Bhayangkara en la semana 15 Superliga. Jugando en el estadio principal Gelora Bung Karno, el lunes 29 de diciembre de 2025 por la noche, los Kemayoran Tigers lograron sumar tres puntos con una convincente victoria por 3-0.

Desde que sonó el primer pitido, Persija inmediatamente tomó la iniciativa de atacar. La primera oportunidad llegó en el minuto cinco mediante un disparo de Allano Lima, aunque el balón aún se desvió por poco de la portería del Bhayangkara FC.

La presión del anfitrión continuó. Maxwell Souza estuvo a punto de abrir el marcador en el minuto 15, pero la oportunidad no se convirtió en gol. Bhayangkara FC intentó salir de la presión mediante un cabezazo de Ryan Kurnia, pero no pudo cambiar el marcador.

Persija parecía dominante en posesión del balón y siguió rodeando a la defensa del equipo visitante. Fabio Calonego disparó con fuerza desde fuera del área, pero el portero Aqil Savik lo empujó. Otras oportunidades, incluida la de Bruno Tubarao, tampoco lograron sus objetivos.

El punto muerto finalmente se rompió después de que Nehar Sadiki violara a Eksel Runtukahu en el área prohibida. El árbitro Thoriq Alkatiri sin dudarlo señaló el punto. Allano Lima, quien se presentó como albacea, cumplió perfectamente sus funciones. Persija iba ganando 1-0 hasta el descanso.

Al entrar en la segunda mitad, Persija no redujo la intensidad de sus ataques. El Bhayangkara FC se esforzó por hacer frente a la agresividad de los Kemayoran Tigers, pero la presión siguió fluyendo.

El segundo gol de Persija llegó en el minuto 62. Un centro de Bruno Tubarao desde la banda derecha fue mal anticipado por Putu Gede Juniantara y acabó en gol en propia meta. El marcador cambió a 2-0.

Estas ventajas hacen que Persija tenga más confianza. El momento álgido de la fiesta del gol se produjo en el minuto 79, cuando Jordi Amat marcó un gol espectacular con un disparo desde fuera del área tras burlar a Nehar Sadiki.

Tanto Persija como Bhayangkara FC todavía están intentando sumar goles en el tiempo restante del partido. Sin embargo, hasta que sonó el pitido final, el marcador seguía 3-0 para la victoria. Persija Yakarta.

Estos tres puntos adicionales refuerzan aún más la posición de Persija en lo más alto de la clasificación y son una prueba del dominio de los Tigres de Kemayoran frente a sus fieles seguidores en GBK.