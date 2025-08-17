Feroz, jugadores de ascendencia indonesia sorprendieron a Pep Guardiola

VIVA – Manchester City abriendo un paso en Liga Premier 2024/2025 con una victoria convincente.

Ven al estadio Molineux, el sábado 17 de agosto de 2025, los ciudadanos vencieron a Wolverhampton Wanderers con un puntaje deslizante de 4-0.

Uno de los aspectos más destacados proviene de nuevos jugadores, Tijjani Reijnders. El mediocampista holandés parecía impresionante en su partido de debut en la Liga Inglesa con un puntaje de un gol y una asistencia.

Reijnders no solo contribuyó al marcador, sino que también presentó un impresionante ritmo de juegos en el centro del campo. La aparición inmediatamente recibe elogios del gerente, Pep Guardiola.

«Tijjani es un jugador extraordinario, uno de los mejores jugadores de la Serie A. Tiene un ritmo extraordinario. Se desempeñó muy bien. Los hombres que fueron divertidos y tuvieron un impacto desde el primer día. Sabemos que es un recluta principal durante los próximos años», dijo Guardiola diciendo por ESPN.

Con el objetivo y los registros de asistencia, Reijnders incidió un récord especial. Se convirtió en el segundo jugador de Man City que pudo marcar un gol mientras le daba una asistencia en el partido debut de la Premier League, igualando el logro de la leyenda del club, Sergio Agüero.

Además de Reijnders, Man City también recibió una buena contribución de sus otros nuevos reclutas. El joven extremo francés, Rayan Cherki, contribuyó con un gol en su debut en la liga inglesa.

La presencia de estos nuevos jugadores fortalece aún más el escuadrón de la ciudad que ha sido estampado. Guardiola también parecía satisfecho con la respuesta de su equipo en el partido inaugural esta temporada.

Sin embargo, el entrenador español todavía dio una advertencia para que los jugadores no sean rápidamente complacientes. Recordó que la temporada todavía era muy larga.

«Al principio fue un buen resultado, [tapi] No mejor que la temporada pasada. La temporada pasada comenzamos contra Chelsea, ganamos 2-0 y vemos lo que sucedió más tarde «, dijo Guardiola.

Guardiola también enfatizó la importancia de mantener la consistencia cada semana.

«La temporada pasada también, comenzamos con hambre y energía. Veremos, este es el primer partido. Todavía hay muchos puntos para ser disputados», agregó Guardiola.

Esta gran victoria es una capital importante para que Man City mantenga su dominio en la liga inglesa. Con la adición de municiones como Reijnders y Cherki, se cree que los ciudadanos son cada vez más difíciles de ser conquistados esta temporada.