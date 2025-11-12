Feroz, Ivar Jenner promete que la selección nacional sub-22 defenderá el oro en los SEA Games 2025

VIVA – joven centrocampista del FC Utrecht Sub-21, Ivar Jennerreunirse juntos Equipo Nacional Indonesia Sub-22. El jugador holandés-indonesio enfatizó su determinación de rendir de manera óptima para defender su medalla de oro en el evento. Juegos del MAR 2025 en Tailandia.

Ivar estuvo en el foco del público luego de perderse la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la Zona Asiática. Una lesión le obligó a estar de baja, y la ausencia del centrocampista fue vista como una gran pérdida para el equipo de Garuda porque su aportación siempre se robaba la atención en el mediocampo.

Ahora Ivar se ha recuperado y está listo para luchar. Inmediatamente participó en dos partidos de prueba este mes como parte de los preparativos para el mayor evento deportivo del Sudeste Asiático, que tendrá lugar del 9 al 20 de diciembre de 2025.

«Sí, tenemos un oro. Recuperamos una medalla de oro para Indonesia», dijo Ivar Jenner, citado desde Antara.

El jugador nacido en Utrecht destacó que la principal misión del equipo de Garuda Muda es mantener los brillantes logros alcanzados en los SEA Games de 2023. En aquel momento, Indonesia logró derrotar a Tailandia en la final y se llevó a casa el oro tras una larga espera.

Ivar se mostró satisfecho con los preparativos realizados por el equipo bajo la dirección de la entrenadora Indra Sjafri. Valora que el estado actual de la plantilla es muy sólido y será un capital valioso para afrontar una dura competencia más adelante.

«Creo que los preparativos son buenos. Sólo llevo dos días aquí, pero la calidad del equipo es muy buena para defender el oro», afirmó.

No sólo de goles, Ivar también expresó su felicidad por poder volver a jugar junto a su compañero, Rafael Struick.

«Sí, él (Rafael) es un buen amigo mío, incluso fuera del campo. Así que estoy muy feliz de volver a Indonesia. Ha pasado mucho tiempo porque ya estuve lesionado. Y es genial poder reencontrarme con mi amigo Rafa», dijo Ivar.