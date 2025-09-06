Feroz, el equipo nacional indonesio torturó a Macao en la primera ronda

VIVA – Equipo nacional Indonesia U-23 apareció a Trengginas cuando se enfrentó a Macao en el partido continuo de los clasificatorios de la Copa Asiática del Grupo U-23 2026 en el estadio Gelora Delta Sidoarjo, sábado 6 de septiembre de 2025 Night Wib. El equipo de Gerald Vanenburg cerró la primera mitad con una ventaja de 2-0.

Garuda Muda inmediatamente pisó el gas desde los primeros minutos. Solo corriendo tres minutos, Indonesia ha abierto el marcador a través de un gol propio de Leong Lek Hang, quien no logró anticipar una cruz y, en cambio, hizo que la pelota entrara en el gol en sí.

Superior rápidamente hace que Hokky Caraka et al se emocionen aún más. Hokky casi duplicó la ventaja a través de un encabezado, pero la pelota todavía flotaba sobre la barra.

El segundo gol finalmente llegó en el minuto 17. Arkhan Fikri se convirtió en un héroe a través de un truco frente al objetivo usando la agitación. El puntaje 2-0 hizo seguidores en las gradas retumbar.

Después de eso, se crean oportunidades para oportunidades. Arkhan casi agregó un gol a través de una patada desde un ángulo estrecho, seguido de Rayhan Hannan y Toni Firmansyah, quienes también tuvieron una amenaza. Sin embargo, no había objetivos adicionales hasta el medio tiempo.

Indonesia sigue siendo dominante, mientras que Macao sobrevive más para evitar conceder más. La primera mitad se cerró con una puntuación de 2-0 para Garuda Muda.

Composición del jugador

Indonesia U-23: Cahya Supriadi; Kakang Rudianto, Dion Markx, Muhammad Alfharezzi Buffon; Toni Firmansyah, Arkhan Fikri, Ananda Raehan Alief; Frengky Missa, Hokky Caraka, Rahmat Arjuna.

Macau U-23: The Long Kun Tou, Weng Weng Wes, nosotros somos los que, el Kit Cho Fong; Padre, padre, lek hang, leong el padre es; Si Hou In, Lei Man y Pan Si Kit.