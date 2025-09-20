Feroz duelo indonesia vs tailandia calor santo

VIVA -El Match Final de 2025 Polytron Superliga 2025 pronto se presentará en Gor Djarum, Jati, Kudus, domingo 21 de septiembre de 2025. Esta parte superior será un lugar para la supremacía entre los principales clubes de bádminton de Indonesia y Tailandia en varias categorías.

El prestigioso torneo, que fue celebrado por el Servicio Dermano de la Fundación Djarum con Polytron, nuevamente presentó un duelo feroz desde la ronda preliminar hasta las semifinales. Después de llevar a cabo una larga batalla, ocho categorías ahora han encontrado finalistas que están listos para realizar todo por el título.

En el sector masculino sub-19, la parte ideal se reunirá PB Djarum A contra PB Jaya Raya. PB Djarum A confirmó el boleto final después de vencer al representante de Tailandia, Banthongyord, con un puntaje de 3-1 en las semifinales.

PB Djarum Un capitán del equipo, Raditya Bayu Wardhana, enfatizó su gratitud por los resultados logrados por el equipo. Dijo que la lucha dura de todos los jugadores valió la pena con los boletos para la final.

«Hemos trabajado duro desde el principio, y los resultados pueden llegar a la final. Mañana trataremos de dar las mejores habilidades en cada punto», dijo Raditya.

Raditya también destacó a los oponentes que enfrentaría su equipo, a saber, PB Jaya Raya. Los dos equipos se habían reunido previamente en las finales de la edición 2023 y 2024. «Jaya Raya es un equipo muy fuerte. Aun así, seguimos siendo optimistas de que podemos ganar y regresar para mantener la Copa Liem Swie King», enfatizó.

El propio PB Jaya Raya entró en la final con una lucha adicional. El equipo de capital frustró el escenario All PB Djarum All PB en la final después de una victoria por 3-1 sobre PB Djarum B en las semifinales.

En la categoría Putri U-19, también se creó el duelo feroz cuando Pb Djarum A tuvo que llevarse entre sí con PB Djarum B en las semifinales. Después de pasar por un partido largo, PB Djarum A aseguró una victoria por 3-1 para calificar para la final.

En el Peak Party más tarde, PB Djarum A enfrentará a Banthongyord de Tailandia. El equipo femenino de Banthongyord entró con éxito en la final después de derrocar a la Academia Global de Bádminton (Estados Unidos) con un puntaje de 3-0.

El Capitán Banthongyord, Anyapat Phichitpreechasak, confirmó las ambiciones de su equipo de repetir el éxito hace dos años cuando los campeones en la categoría PUTRI U-17. «Ahora con la misma composición del equipo, seguramente podremos vencer a PB Djarum A y llevar a casa la Copa Susy Susanti», dijo Anyapat.

La competencia no es menos interesante en la categoría U-13 que se compite por primera vez este año. PB Taqi Arena logró convertirse en finalista después de una victoria por 3-0 sobre PB Talent Manado. Se enfrentarán a PB Jaya Raya Solo, quien también ganó una victoria por 3-0 sobre el campeón de Kudus PB. Ambos equipos competirán por la Copa Tontowi Ahmad.

Mientras estaba en el sector femenino U-13, el campeón de PB Klaten eliminó a PB Jaya Raya Solo con un puntaje de 3-1. Se enfrentarán a PB Taqi Arena, quien derrocará a la Academia Campeona KAYP1 3-1. Ambos equipos lucharán por la Copa Liliyana Natsir.

Además de esta categoría, el partido final también reunirá a PB Djarum y PB existen en U-15, y PB Djarum y granular Tailandia en U-17. En total había ocho títulos disputados en el último día de Polytron Superliga Junior 2025.