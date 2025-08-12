Fero Walandouw se mueve! Desde el mundo del entretenimiento hasta el mundo de los negocios y la política

Yakarta, Viva – Hace mucho tiempo sin adornar la pantalla, actor Fero Walandouw Ahora sorprendiendo al público con las últimas noticias. El hombre que ha sido pobre en todo el mundo de actuar durante 15 años se desempeñó oficialmente como comisionado independiente de PT Cipta Perdana (CPL) TBK, una compañía con una larga historia en la industria de la parte de repuesto automotriz que continúa experimentando un progreso significativo.

Leer también: Verona Pictures presenta la última serie, Aini Angel no alada en antv.



Fero fue nombrado comisionado en la ceremonia de inauguración en el edificio Cyber 2, Jl. HR Rasuna dijo, South Yakarta. Afirmó que este puesto era un gran mandato que requiere plena responsabilidad.

«Como todos sabemos, la tarea del comisionado independiente es supervisar las operaciones de la compañía y garantizar que los intereses de los accionistas minoritarios estén protegidos y considerados», dijo Fero.

Leer también: Obtenga un papel único, Fero Walandouw será un ángel en la telenovela Aini Angels No Winged



Aunque nunca soñó específicamente con la posición, Fero enfatizó que este paso estaba en línea con su visión de contribuir al progreso de la nación.

«Mi sueño de esta nación será mejor en el futuro. Tal vez pueda comenzar con una colaboración como esta», dijo.

Leer también: Steffi Zamora tiene razón al romper con Fero Walandouw, ¿cuál es la causa?



No sin razón, Fero vio su papel como actores de economía creativa capaces de proporcionar nuevos colores en otras industrias, incluido el automóvil. Con los antecedentes de la actuación, espera inyectar ideas e ideas creativas para apoyar el crecimiento económico de la empresa.

«Los actores económicos creativos pueden apoyar a varias industrias. Con 15 años de experiencia en el mundo del arte, espero colaborar con los actores de la industria nacional para fomentar el progreso de la compañía», explicó.

Durante un tiempo, Fero afirmó estar enfocado en el negocio y la política. Aun así, no descartó la posibilidad de regresar a la industria del entretenimiento en el futuro.

Como comisionado, lleva una gran misión que está en línea con el presidente de ASTA CITA, Prabowo, a saber, continuando a la transmisión e industrialización para aumentar el valor agregado de los productos nacionales.

«Espero que nuestra presencia, trabajadores de arte que colaboran con hombres de negocios, puedan participar en llevar a esta nación a la independencia», dijo Fero.

Con este nuevo paso, Fero Walandouw no solo demostró ser una figura pública en el mundo del entretenimiento, sino también como parte de la rueda de conducción de la economía nacional.