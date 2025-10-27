Fernando Mendoza y Diego Pavía: aspirantes al Trofeo Heisman

Cada uno de ellos proviene de fuentes no tradicionales. futbol universitario programas. La Universidad de Indiana ha sido durante mucho tiempo un referente del baloncesto universitario, mientras que la Universidad de Vanderbilt es el único programa de la División I que no cuenta con un departamento deportivo en funcionamiento. Con sólo seis deportes universitarios masculinos, durante este siglo el único éxito atlético de Vandy se produjo en el béisbol.

Sin embargo, aquí estamos, a finales de octubre, con Fernando Mendoza de Indiana y Diego Pavia de Vanderbilt como dos de los principales candidatos al máximo honor individual en el fútbol universitario, el Trofeo Heisman.

Por supuesto, la carrera está lejos de terminar y ahora mismo hay no faltan candidatos calificados según Fox. Pero llamar a ésta una temporada inusual sería quedarse corto.

Arch Manning fue ungido. entonces el no estaba

Al comenzar la temporada, era el trofeo que perdía el mariscal de campo de Texas, Arch Manning. Y lo hizo, en la primera semana. Ohio State cerró a Manning y a los Longhorns, y la candidatura de Arch fracasó.

Eso abrió la puerta para casi todos los demás, incluidos los dos muchachos de potencias del fútbol no tradicionales. Mendoza, quien se transfirió a Indiana desde Cal, y Pavia, que llegó a Nashville después de dos temporadas en el estado de Nuevo México, son los que chocan entre los candidatos más tradicionales de los programas de poder. Entre ellos se incluyen los mariscales de campo Ty Simpson de Alabama, Gunner Stockton de Georgia y Marcel Reed de Texas A&M. La mayoría de los observadores del fútbol universitario creían antes de la temporada que el El mejor jugador de fútbol real que existía era el receptor abierto de Ohio State, Jeremiah Smith.. Smith ha tenido una temporada sensacional hasta ahora (49 recepciones, 602 yardas y siete touchdowns), pero es el mariscal de campo de los Buckeye, Julian Sayin, quien está recibiendo el entusiasmo por el Heisman en Columbus.

Lo único que parece seguro es que un quarterback ganará el premio por los 20th vez en las últimas 25 temporadas.

Heisman suele acudir al jugador con mejores estadísticas

Por supuesto, publicar estadísticas brillantes es la mejor manera para que un candidato a Heisman se haga notar. Los números de Simpson hasta el momento son espectaculares: 2,184 yardas, 20 touchdowns y sólo una intercepción. Para Stockton, son 1,553 yardas, 10 TD y una INT. Reed, una doble amenaza para los Aggies, tiene 1,992 yardas aéreas con 17 touchdowns y seis selecciones, además de 349 yardas terrestres y seis touchdowns más. Sayin ha acumulado 1,872 yardas aéreas, con 19 TD y tres INT.

Cifras impresionantes, sin duda.

Mendoza puede igualar esas estadísticas, y era el líder a mitad del camino, según el analista de Fox Joel Klatt. A finales de octubre tiene 1,923 yardas aéreas, con 24 touchdowns y sólo tres selecciones.

Pavia es la clásica doble amenaza, con 1,628 yardas aéreas hasta la fecha y 15 TD con cinco selecciones. También corrió para 458 yardas y cinco touchdowns más.

¿Qué se necesita para que Mendoza o Pavía ganen el Heisman?

Si alguno de los intrusos logra arruinar la fiesta en la ciudad de Nueva York en diciembre, se deberá en gran medida al éxito sin precedentes del equipo. Si bien el Heisman no es un premio “MVP” en el verdadero sentido, tener éxito en escuelas que no han tenido previamente un historial de éxito futbolístico al liderar uno o ambos programas en el College Football Playoff podría empujar a Mendoza o Pavía – o ambos – a la cima de las listas de votantes de Heisman.