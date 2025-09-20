Fernando Eimbcke, Jonas Bak entre la alineación de Wip de San Sebastián

Las exhibiciones de obras en progreso en el Festival de Cine de San Sebastián, el festival más importante del mundo de habla hispana, regresan este año con ocho proyectos anticipados divididos entre sus dos categorías: WIP Europe y Wip Latam. Ambas exhibiciones se extienden entre el 22 al 24 de septiembre en la ciudad vasca.

Entre el escaparate latinoamericano, prolífico autor mexicano Fernando Eimbcke está listo para aprovechar al máximo su estadía en el país vasco presentando «Olmo», respaldado por el Plan B de Brad Pitt, en Horizontes Latinos y su nuevo proyecto «Voliza» como parte de la alineación WIP. El dúo chileno de los animadores multidisciplinarios de stop-motion León & Cociña sigue «The Wolf House» con la fantasía «The Horning Plague», uniéndose a otras dos características de segundo año en «Sad Girls» de Fernanda Tovar y Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio Ramírez «We We We Were May F ya» «. Ya no es cinco».

La ausencia más notable este año es Argentina. Por primera vez en 15 años, el poder sudamericano de la potencia sudamericana no se puede ver en la selección WIP Latam, reflejando la también exigua oferta en el programa principal del festival (solo hay tres películas argentinas en la selección oficial este año: «27 noches», «Belén» y «The Current»).

Las exploraciones de la diáspora impregnan en gran medida el campamento europeo, con el «amantes de Sleep» de Massih Parsaei, siguiendo a un hombre iraní que vive en el exilio en Berlín, y el «vehículo» de Elif Sözen va en la dirección opuesta al contar la historia de una mujer que regresa a su país de Turquía después de muchos años viviendo en el extranjero. Jonas Bak sigue su debut en 2021 «Wood and Water» con el drama de dos manos «Somewhere Between Sleep», y el director alemán-ucraniano Tatjana Moutchnik realiza su primera aparición con «Febrero, Seven Days», que investiga las tensiones rusas-ucranianas a través de las lensas de una familia de afligidos.

Los proyectos participantes en el Wip Latam del año pasado han disfrutado de un año exitoso, con «A Loose End» de Daniel Hendler recientemente tocando en Venecia Spotlight y «The Messager» de Iván Fund ganando el prestigioso premio del jurado de Berlín. En el lado europeo, «The Good Sister» de Sarah Miro Fischer se estrenó en la sección Panorama de Berlín, mientras que «As Breathe» de Seyhmus Altun competirá en la nueva barra lateral de directores de San Sebastián.

Los proyectos en WIP Europe están en la carrera por el premio de la industria de la categoría por valor de € 10,000 ($ 11,700), mientras que el WIP Latam ofrece el premio Megeda Platino Industria por valor de € 30,000 ($ 35,200).

A continuación, miramos los ocho títulos a través de las dos alineaciones de WIP del festival:

Wip Latam

«Ya no estábamos viviendo» («Al colocar la mesa ya no teníamos cinco»), Dir. Esteban Hoyos García, Juan Miguel Gelacio Ramírez – Colombia, EE. UU.

(Producciones Selva, Cicamocha Films, Andante Produccions, Redline Enterprises)

El dúo de dirección colombiano regresa al Wip Latam de San Sebastián dos años después de su debut «Selva/Jungla». Su estudiante de segundo año es sobre una madre que ha perdido el notorgato de su hijo en conflicto armado. Perdiendo la esperanza con las instituciones, recurre a un grupo de mujeres que le cuentan sobre un misterioso pueblo donde puedes pedirle a una persona muerta un favor, poniéndola en un viaje en busca de respuestas que difuminan las líneas entre los vivos y los muertos. El actor de las estrellas «Birds of Passage» Carmiña Martínez.

«Chicas tristes» («Chicas Sads»), Dir. Fernanda Tovar – México, España, Francia

(Colmena Collective, Martinishot Films, Potenza Produccions, Promenades Films)

El cortometraje de Tovar «Mi Edad, La Tuya y La Edad del Mundo» se proyectó en la Semana de los Críticos de Cannes en 2022 y recibió una mención especial en el Festival Morelia. Su debut como característica, «Sad Girls» analiza la relación cambiante entre los dos mejores nadadores en su equipo y sus amigos después de un incidente en una fiesta. Uno quiere mantenerse en silencio, el otro quiere venganza. Su amistad, anteriormente inquebrantable, se pondrá a prueba como nunca antes. El proyecto marca la primera coproducción internacional de Colectivo Colmena.

«The Fridning Plague» («La peste interminable»), Dir. Joaquín Cociña Varas, Cristóbal León Dooner – Chile, Países Bajos, Uruguay, Alemania, Francia

(Lean & Films Cup, Films Films, Films Vikings, Montelone, Films Autentics, Films Premium)

El dúo conocido como León & Cociña anteriormente ganó el premio al mejor cortometraje en Venice Horizons por «Los Huesos» y el Premio Caligari de Berlín por su debut «The Wolf House». Su estudiante de segundo año es una fantasía que sigue a la princesa Diana, quien se enamora del joven nómada Lalo contra los deseos de su padre. Desesperada, ella se embarca en un viaje en busca de amor. Stars Antonia Giesen («La Jauria») y Andrew Bargsted («mis hermanos soñan despiertos»).

«Flies» («Flies»), Dir. Fernando Eimbcke – México

(Kinotitlan, Theorema)

La próxima película del reconocido director mexicano Eimbcke («Olmo», «Duck Season») es producida por la ruptura de Teorema y las estrellas «Totem» de Michel Franco, Teresita Sánchez. El actor interpreta a Olga, cuya grave situación financiera la ve subarriendo una habitación en su piso hasta Tulio, cuya esposa está hospitalizada en la carretera. Cuando Tulio se va por unos días, dejando a su hijo de 9 años en su lugar, Olga debe enfrentar su mayor miedo: la conexión emocional.

«Chicas tristes» cortesía de Colomna Collective

WIP Europa

«Los amantes duermen solo» (título de trabajo), Dir. Massih parsaei – Alemania

(Filmfive, Film University Babelsberg Konrad Wolf)

Parsaei, nacido en Teherán, ha dirigido una serie de pantalones cortos en la última década, incluidas «VERTRAUT» (2016), «Ölelések» (2018) y «über Anna» (2018). «Lovers Sleep Alone» es su debut en la película, que también está escribiendo y editando. Sigue a Iman, un joven que vive en el exilio en Berlín después de dejar Irán y cortar lazos con su familia. Un vagabundo solitario, la única relación de Iman es un asunto sexual con André. Una visita sorpresa de su primo llega a interrumpir la rutina del hombre, trayendo recuerdos suprimidos de un pasado largo.

«Febrero, siete días» («Siete días de febrero»), usted. Tatjana Moutechnik – Alemania, Austria

(Wood Water Films, Wega Film)

El debut característico del director alemán-ucraniano Tatjana Moutchnik («un destino de veteranos», «Bear Hill Path») tiene lugar en Alemania en 2022, donde dos hermanos ucranianos se reúnen después de años separados para llorar a su madre recientemente fallecida. Mientras que la familia debate sobre lo que es el ritual de luto más apropiado culturalmente apropiado, Rusia comienza su invasión a gran escala de Ucrania, cambiando sus vidas al revés. El veterano productor austriaco Veit Heiduschka («Amour») es uno de los productores de la película bajo su estandarte de película WEGA.

«En algún lugar entre el sueño», Dir. Jonas Bak – Francia, Alemania

(Películas de Trance)

El debut de BAK en 2021 «Wood and Water» recibió una mención especial del Premio Compass Perspektive en Berlín y se proyectó en Nueva York, Londres y Uruguay, donde ganó el premio a la mejor película en la competencia de nuevos directores. Su largometraje de segundo año lo reúne con la madre Anke Bak, quien protagonizó su primera salida. En «en algún lugar entre el sueño», Anke se encuentra con Lisa por casualidad en un día frío, ya que ambos consideran abandonar su pequeño pueblo de bosque negro.

«Veha». Elif Sözen – Turquía, Francia, Arabia Saudita

(Kalavara Film, Les Films d’ICI, Fondo del Mar Rojo)

Con la estrella de «The Ifithful» Olcay Yusufoglu, el debut de Sözen («Celebración», «One») encuentra a Meral y su hijo que regresa a su pequeña aldea turca después del fallecimiento de su madre. Cuando Meral desaparece, depende de su vieja amiga Nilay no solo entender por qué su amiga se fue misteriosamente, sino también cuidar a su hijo y manejar su futuro ahora irreparable. Şebnem Sönmez («7 Numara») también es parte del elenco.