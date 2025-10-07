Fermin Aldeguer reveló el secreto de su éxito evitando los errores fatales de Jorge Martin en Motogp Mandalika

VIVA – Corredor joven español, Fermin AldegerParecer extraordinario en el evento Motogp Mandalika 2025. A pesar del estado de un novato, Aldeguer logró mostrar la madurez que rara vez era propiedad de corredores debutantes.

Leer también: Se confirmó que Marc Márquez estaba ausente hasta noviembre después de un accidente en MotoGP Mandalika



Una de las claves de su éxito es cómo aprendió de culpa Jorge Martin En temporadas anteriores, especialmente cuando se dirige en la misma pista, pero perdió el enfoque y finalmente no pudo terminar.



Sustituto de Fermin Aldeguer Marc Márquez en Gresini Racing

Leer también: Los deportes profesionales son el foco principal del desarrollo de Mandalika



Aprende de la amarga experiencia de Jorge Martin

En su entrevista después de la carrera, Fermin Aldeguer admitió que recordó el momento en que Jorge Martin cayó mientras dirigía la carrera en Mandalika 2023. El incidente se convirtió en una lección importante para que él no repita errores similares.

Leer también: Pecco Bagnaia admitió que su equipo no pudo encontrar soluciones en MotoGP Mandalika



«Cuando estaba en bicicleta, recuerdo el accidente de Jorge Martin porque recuerdo la carrera en ese momento», dijo Aldeguer, dijo Viva del accidente el martes 7 de octubre de 2025.

AldeGuer se da cuenta de que Mandalika no es un circuito fácil. La caminata con altas temperaturas y el cambio de superficies rápidas pueden hacer que los neumáticos pierdan rápidamente el agarre. Por lo tanto, prefiere mantener el ritmo y centrarse en la consistencia en lugar de la velocidad absoluta.

Estrategia de carrera medible

Aldeguer comenzó la carrera desde la segunda posición, pero desde el principio había mostrado una velocidad sólida. No tenía prisa por hacerse cargo de la primera posición.

Una vez que lideró con éxito en el medio de la carrera, inmediatamente mantuvo una distancia segura de su oponente más cercano.

Notas de datos, mantiene una velocidad estable en el rango de 1 minuto 30.7 segundos por vuelta no es el momento más rápido, pero lo suficiente como para mantener el ritmo de carreras sin cometer errores.

«No quiero forzarme. Si es demasiado rápido, puedo perder el agarre del neumático. Así que elijo mantener la calma y mantener la presión del neumático estable», dijo el corredor de 20 años.

Como resultado, la estrategia ha demostrado ser efectiva. Se las arregló para ampliar una distancia de hasta 9 segundos en el medio de la carrera, luego cerró la carrera con una diferencia de 6.8 segundos frente a su oponente. La impresionante actuación convirtió a Aldeguer en uno de los novatos más exitosos esta temporada.

Fertilizante mental en medio del estrés



Fermin aldeguer di motogp 2025 Foto : Instaggram Ferminer

Las grandes ventajas no significan sin presión. Mientras estaba en la posición principal, Aldeguer afirmó haber tenido la tentación de aumentar la velocidad. Pero su equipo, a través de la comunicación por radio, continuó recordándole que no repitiera el «error de Martin», que es perder el enfoque porque es demasiado agresivo.