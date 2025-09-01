Fermin Aldeguer impresionó a Casey Stoner, que se dice que tiene un futuro brillante en MotoGP

VIVA – Leyenda Motogp Stoner dar un aprecio extraordinario a corredor Tiempo Fermin Aldeger Después de su impresionante aparición en MotoGP Austria 2025.

Stoner incluso mencionó que la carrera Aldeguer en Red Bull Ring podría considerarse la mejor actuación esta temporada de cualquier corredor, una gran declaración del dos veces campeón mundial.



Casey Stoner al realizar una prueba de motocicleta Ducati en Sepang, Malasia.

Acción impactante en Red Bull Ring

La carrera en el Circuito Red Bull Ring, Austria, se convirtió en un escenario para que Aldeguer mostrara sus habilidades. Usando una moto Ducati con especificaciones de 2024, AldeGuer parecía agresivo desde el principio y logró sobrevivir en la primera fila.

Terminó en segundo lugar, solo a la deriva del ganador de la carrera.

En algún momento, Aldeguer es incluso medio segundo más rápido por vuelta que los rivales como Marco Bezzecchi y Marc Márquez.

Stoner, que estaba presente directamente en las gradas, calificó la actuación como algo especial, considerando que muchos otros corredores realmente tenían dificultades para mantener el ritmo en el circuito rápido austriaco.

«Creo que esta podría ser la mejor carrera este año para cualquier corredor», dijo Casey Stoner. Chocar Lunes 1 de septiembre de 2025,

«Ven a la pista donde todos luchan y terminan tan cerca del ganador», agregó.

Una combinación de motocicletas y la capacidad de AldeGuer

Uno de los factores que hicieron que la apariencia de Aldeguer fuera tan sólida fue su configuración Ducati DesMosedici 2024. La moto tiene una tracción extraordinaria que hace que el neumático sea más duradero, para que AldeGuer pueda mantener un rendimiento constante hasta el final de la carrera.

Consistencia a pesar de que la temporada no es suave

Aunque aún no está en la carrera por el título, AldeGuer todavía muestra consistencia:

Actualmente se encuentra en los últimos ocho de la clasificación de MotoGP 2025, logros extraordinarios para la temporada de debut.

En el GP de Hungría, volvió a aparecer rápido y solo 2 segundos a la deriva de Marc Márquez antes de que el accidente y el incidente de penalización lo bajara a la posición 16.

Sus mejores récords de vuelta en Hungría en la vuelta 23 estaban a solo 0.056 segundos detrás de Márquez, demuestran que su velocidad no fue una coincidencia.



Fermin aldeguer di motogp 2025 Foto : Instaggram Ferminer

Este hecho fortalece aún más la opinión de que Aldeguer será una amenaza grave en las próximas carreras.

Casey Stoner calificó la actuación de Fermin Aldeguer en el GP austriaco como la carrera más impresionante esta temporada, incluso superando a los ciclistas experimentados. Con un motor de apoyo, una fuerte mentalidad y una velocidad extraordinaria, AldeGuer merece ser llamado uno de los mayores talentos que están en aumento en MotoGP.