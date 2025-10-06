¡Fermin Aldeguer hace historia! La tradición de MotoGP Mandalika dio a luz a un nuevo campeón continúa

Mandalika, Viva – Estados de la Asociación Mandalika Grand Prix (MGPA) MotoGP Mandalika Siempre presentando nuevos campeones en cada evento de carrera celebrado en el Circuito del Orgullo de Indonesia.

«Este circuito de mandalika es difícil de conquistar corredores y el evento Motogp indonesio 2025 en el Circuito Mandalika produjo un nuevo campeón «, dijo el lunes el director gerente de MGPA Priandi Satria en el centro de Lombok.

Dijo que las predicciones de los corredores que podrían convertirse en campeones en el circuito de Mandalika siempre perdieron o fueron difíciles de adivinar a pesar de que los corredores que habían ganado en Mandalika, en el próximo evento no pudieron ganar.

«Como se predice que un corredor A es un campeón, cuando la carrera no lo fue. De hecho, la carrera en el circuito de Mandalika dio a luz a un nuevo campeón», dijo.

En el Red Bull Racer Red Bull de Indonesia MotoGP 2022, Miguel Oliveira, salió como el ganador de la segunda serie de carreras, MotoGP.

Luego, el corredor Francesco Bagnaia apareció como el ganador del Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2023.

En el evento de Indonesia MotoGP 2024, Jorge Martin salió a ser el campeonato con el equipo Pramac Ducati y Francesco Bagnaia en segundo lugar.

Entonces el Gresini Racing Racer Fermin Aldeger Recogió la victoria en MotoGP Indonesia 2025 que tuvo lugar en el circuito de Mandalika.

La victoria en GP Indonesia 2025 también es muy especial para Aldeguer, quien debutó en la clase MotoGP esta temporada.

Aldeguer ocupa el podio de MotoGP indonesio junto con el Red Bull KTM Pedro Acosta Racer que está en segundo lugar, luego también su compañero de equipo Alex Márquez, quien aseguró la tercera posición.

Mientras tanto, dos corredores de Ducati Lenovo Marc Márquez, que fue un campeón mundial de 2025, no pudo terminar, después de experimentar un incidente con Bezzecchi en la primera carrera.

Mientras que el fabricante Ducati Francesco Bagnaia tampoco terminó en el circuito de Mandalika después de experimentar accidentes, aunque en el evento MotoGP en el circuito japonés ganó y Márquez terminó segundo, por lo que logró bloquear el título mundial de 2025 MotoGP. (Hormiga)