Fermin Aldeguer habló honestamente sobre la relación con Pedro Acosta, ¡esta es la respuesta!

VIVA – En el mundo MotogpLa rivalidad es a menudo un imán para los fanáticos y los medios de comunicación. Ahora, la atención está en los dos corredor Young de Murcia, España Fermin Aldeger Y Pedro Acosta.

Ambos han subido una carrera similar, ingresando a MotoGP en los últimos dos años, y habían provocado especulaciones sobre conexión Están fuera del circuito. Sin embargo, Aldeguer enfatizó que lo que sucedió era solo la rivalidad deportiva, no la historia de la hostilidad.



Fermin aldeguer di motogp 2025 Foto : Instaggram Ferminer

Pedro Acosta era conocido como el fenómeno de Moto3 cuando ganó el título mundial debutante en 2021. Continuó el impulso al ganar el título de Moto2 en 2023, de modo que sus ingresos a la clase principal fueron bienvenidos de inmediato.

Mientras tanto, Fermín Aldeguer tiene una pista ligeramente diferente. Ganó el Moto CEV en 2021 y estaba corriendo en Motoe y Moto2 antes del debut completo en Moto2 con Boscoscuro en 2022. Ahora, en 2025, compite en MotoGP con el apoyo del contrato oficial del fabricante de Ducati a través del equipo de carreras de Gresini

Su pelea en la pista se convirtió en el punto máximo de especulación, especialmente durante la carrera en el Red Bull Ring. Allí, Aldeguer terminó segundo, mientras que Acosta llegó en cuarto lugar, marcando un momento importante para la segunda competencia.

«No hay problema», la firma declaración de Aldeguer

En una entrevista con la salida española de los Estados Unidos, Aldeguer afirmó que no tenía problemas con Acosta.

«Es lo mismo. Es lo mismo», respondió Aldeguer cuando se le preguntó sobre su relación con su compañero Racer, Acosta, citado por Viva de Chocar Lunes 1 de septiembre de 2025.

La oración reduce la especulación de la tensión personal. Según él, lo que sucedió fue solo un espíritu competitivo saludable.

¿Medir quién es superior? Talento contra el trabajo duro

Luego preguntó a quién el superior entre él y Acosta, Aldeguer respondió:

«Como talento, yo soy. Como trabajador, él», dijo.

Esta declaración refleja el respeto mutuo por las habilidades de los demás, Aldeguer enfatiza los talentos naturales, mientras que Acosta es elogiada por una ética de trabajo extraordinaria.

Nueva era Murcia Racer: Young Talent Sparkle

No solo Aldeguer y Acosta, la región de Murcia también dio a luz a otros talentos futuros de MotoGP. Maximo Quiles y Álvaro Carpe, dos corredores novatos en Moto3, también llamaron la atención.

Según Aldeguer, Quiles mostró un rendimiento más destacado que Carpe. Razón principal: Quiles ha ganado dos victorias a pesar de que solo debutaron y no siguieron todas las carreras debido al límite de edad mínima.

Su posición actual: Quiles ocupa el tercer lugar en la clasificación del Novato del Año con 164 puntos, mientras que Carpe es sexto con 146 puntos.

Con firmeza, Aldeguer subrayó que la relación entre los dos no era una cuestión de disputas personales, sino competiciones profesionales que estaban lejos de la hostilidad.



MotoGP Racer, Pedro Acosta

El diálogo confirma que entre el talento y la dedicación, ambos se complementan entre sí en el mundo de MotoGP. Además, la aparición de nuevos talentos de Murcia Quiles y Carpe agrega un nuevo color en el creciente ecosistema de carreras españolas.

Para los fanáticos de MotoGP, esta dinámica se convierte en una historia interesante sobre cómo dos estrellas jóvenes pueden emerger de la misma región, competir con fuerza, pero respetarse mutuamente. ¿Esta competencia continuará convirtiéndose en el mayor rival en MotoGP? El tiempo y la pista de carreras darán la respuesta.