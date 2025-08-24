Fermin Aldeguer es cada vez más prominente después del título de Rookie 2025 de MotoGP

VIVA – Equipo de Bk8 Gresini Racing Motogp Que es totalmente respaldado por el petróleo federal que demuestra con éxito un desempeño sólido en la carrera húngara MotoGP Sprint Race 2025, sábado 23 de agosto de 2025. Fermin Aldeger A partir de la octava posición con un tiempo récord de 1: 37,130 segundos, temporal Alex Márquez A partir de la novena posición con 1: 37,249 segundos.

En la carrera que tuvo lugar llena de competencia, como debutante de Fermin Aldeguer, se veía más cómodo conduciendo un Ducati Dessmosedici GP24 al terminar con éxito en la quinta posición. Mientras Alex Márquez terminó la carrera en octavo. Ambos corredores ganaron puntos importantes para la clasificación de la competencia del Racer MotoGP 2025.

Fermin Aldeguer reveló: «Hoy se producen errores durante las calificaciones, deberíamos poder desempeñarnos mejor en Sprint. De hecho, no tuvimos un mal comienzo, y un poco de suerte ayudó, pero sabemos que antes de la carrera tuvimos que mejorar el rendimiento. Clasificación 5 Por supuesto, buenos resultados, pero no seremos cumplidos».

Mientras tanto, Alex Márquez agregó: «Cometí un gran error en la esquina 14 que nos hizo perder las posibilidades de comenzar en la segunda fila. Este error hace que el fin de semana de la carrera sea más complicado. Este circuito tiene un personaje que no coincide con mi estilo de carrera. Sin embargo, debo estar preparado para todas las posibilidades y con una penalización mañana, el desafío será aún mayor».

Los dos corredores esperan lograr mejores resultados en la carrera principal (carrera principal) que se llevará a cabo el domingo 24 de agosto de 2025 en el circuito de Hungría. Con el pleno apoyo de la mecánica experta que continúa optimizando el rendimiento de Ducati DessMosedici GP24, el equipo de carreras de Gresini Bk8 tiene la sensación de parecer competitivo a pesar de comenzar la carrera desde una posición menos ideal.

En la clasificación MotoGP 2025Alex Márquez todavía sobrevivió en el segundo lugar con 278 puntos, 152 puntos a la deriva de Marc Márquez, quien lideró la clasificación. Mientras que el candidato novato esta temporada, Fermin Aldeguer, ocupa la octava posición con un logro de 126 puntos