Fenómeno sin padre, psicólogo de la UGM revela que 15,9 millones de niños en Indonesia carecen de una figura paterna

VIVA – Fenómeno huérfano de padre o la ausencia de una figura paterna en la familia es hoy una grave preocupación en el mundo psicología niños en Indonesia. Esta condición no siempre significa que un niño realmente no tenga padre, sino que la figura paterna está emocionalmente ausente o juega un papel menor en el proceso de crecimiento y desarrollo del niño.

Los datos muestran que alrededor de 15,9 millones de niños en Indonesia tienen el potencial de crecer sin el papel activo de sus padres en sus vidas. De esta cifra, 4,4 millones de niños viven en familias sin un padre presente, mientras que otros 11,5 millones viven con padres que trabajan más de 60 horas por semana, el equivalente a más de 12 horas por día. De hecho, la presencia de un padre tiene una gran influencia en la formación de la confianza en sí mismos, la moral y la inteligencia emocional de los niños.

Decano de la Facultad de Psicología, Universidad Gadjah Mada (UGM), el Dr. Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D., explicó que la ausencia de un padre no sólo es físicamente significativa, sino también emocional. Según él, la ausencia de una figura paterna puede afectar el desarrollo psicológico y social del niño.

«Hoy en día muchas familias experimentan la ausencia de los padres debido a factores laborales que requieren una alta movilidad. Sin embargo, la presencia de los padres sigue siendo necesaria para apoyar el desarrollo emocional y social de los niños», explicó, según informó en el sitio web oficial de la Universidad Gadjah Mada, el martes 21 de octubre de 2025.

Rahmat explicó que el crecimiento y desarrollo de los niños se apoya en tres procesos de aprendizaje principales: observacional, conductual y cognitivo. Los tres, dijo, necesitan una figura paterna como modelo principal. A través del aprendizaje observacional, los niños aprenden a imitar el comportamiento que observan desde una edad temprana.

«Lo primero que la mayoría de la gente no se da cuenta es el proceso de aprendizaje por observación en el que los niños aprenden a ver, observar, imitar esto como un patrón que ha existido desde la infancia, desde la niñez, desde el nacimiento en adelante a través del aprendizaje por observación. En este proceso lo importante es quién es el modelo a seguir», dijo.

En el proceso conductual, los padres desempeñan un papel importante en la formación de la disciplina de los niños mediante la habituación, la apreciación y la corrección de su conducta. Mientras tanto, en el proceso cognitivo, el papel del padre se ve a través de la comunicación y los consejos que construyen el razonamiento y la moral del niño.