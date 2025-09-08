Fenómeno de los Mets nombrado como el mejor ‘X-Factor’ en la postemporada

El Mets de Nueva York Puede que no gane la Liga Nacional Este, pero Nolan McLean los hace peligrosos en octubre.

El jugador de 24 años con solo cuatro apariciones en las ligas mayores en su haber fue nombrada el Factor X de los Mets para la postemporada por el atlético en una historia que se presentó el lunes.

McLean ha estado apagado en sus cuatro aperturas desde que fue llamado de Triple-A el mes pasado, con un récord de 4-0 con una efectividad de 1.37, un látigo inferior a 1.00 (0.76) y 28-7 tasa de ponches a caminar.

Este tramo ha sido una continuación de su temporada dominante de ligas menores, donde fue 8-5 con una efectividad de 2.45 y 127 ponches en 113 2/3 entradas en los menores y tuvo una efectividad idéntica de 1.37 en cinco aperturas Triple-A.

Los Mets siguen siendo el primer lugar Filis de Filadelfia por siete juegos en la cima de la clasificación de la Liga Nacional East. Nueva York está actualmente encerrada en el último lugar en los playoffs de la Liga Nacional, sentado cuatro juegos en el Reds de Cincinnati y Gigantes de San Francisco y 4.5 juegos por delante del Diamondbacks de Arizona y Cardenales de San Luis con 19 juegos para jugar.

¿Por qué es el factor X de postemporada de Nolan McLean The Mets?

Puede que sea demasiado joven para saberlo mejor, pero McLean ha entrado y estabilizado la rotación inicial de los Mets.

Nueva York había pasado meses entre los inicios de calidad, sin embargo, McLean ingresó a su excursión contra los Filis el lunes lanzando tres seguidos. No solo eso, sino que lo ha hecho contra los clubes de calibre de playoffs, permitiendo solo cuatro carreras ganadas en 26 1/3 entradas mientras enfrenta a los Filis, Marineros de Seattle, Bravos de Atlanta y Detroit Tigers, tres de los cuales estarían en la postemporada si los playoffs comenzaran hoy.

Todo ese liderado Will Sammon del atlético Sugerir que McLean podría comenzar el Juego 1 de todas las posibles series de postemporada de Nueva York el próximo mes.

«El lanzador de los Mets, Nolan McLean, parece un titular del Juego 1», escribió Sammon. «Se ha visto excelente en cada salida. Más concretamente, ha lanzado como alguien que ha hecho esto antes».

El dominio de McLean podría dar a los Mets una ventaja muy necesaria, especialmente en la serie de comodines de la Liga Nacional, donde parecen destinados a conocer a los campeones de la Liga Nacional, ya sea el Dodgers de Los Ángeles o Padres de San Diego.

Los Dodgers y Padres tendrían ventaja en el campo de inicio en la serie, sin embargo, la valentía de McLean, junto con el hecho de que los Mets ganaron una serie de las mejores tarjetas salvajes en Milwaukee hace un año, hacen que los Mets se vean muy peligrosos en la primera ronda.

«Si McLean sigue siendo tan bueno, no sería sorprendente ver a los Mets darle la pelota para comenzar una serie de playoffs», escribió Sammon. «También pueden tener que hacerlo».

¿Quién comienza el Juego 2 para los Mets?

Más allá de McLean, hay serias preguntas sobre el lanzamiento de Nueva York, lo que hace que la predicción de quién se utilizará donde un verdadero rompecabezas.

Pero el Tigres de Detroit Probé el año pasado que puedes ganar con solo un lanzador titular de marquesina. Liderado por 2024 Al Cy Cy Young Winner Tarik Skubal, y un bullpen cargado, Detroit no se quitó el Astros de Houston en la ronda de comodines antes de tomar el Guardianes de Cleveland a un juego 5 de hacer o morir en los Alds.

El personal inicial de los Mets es mucho más experimentado, en cuanto a playoffs, que el de Detroit fue el año pasado, especialmente con la probabilidad de que David Peterson está lanzando en el Juego 2. Peterson fue 1-0 con una efectividad de 2.92 en cinco salidas de playoffs y un comienzo en la postemporada en 2024 y fue el ACE de los Mets antes de que McLean saliera, está 9-5 con un Era de 3.72 en 27 aperturas.