Fenómeno de EGP, Sundanis trajo un hiphop local directamente FYP en Tiktok

Yakarta, Viva – El género del hiphop nuevamente muestra sus colmillos como música que es muy flexible y puede ser aceptado por todos los círculos, especialmente cuando se envuelve en un toque de idioma local que se siente cercano.

Rapero Richard Demuestre esto a través de su último sencillo titulado EGP (creo). Al mismo tiempo, esta canción marcó el nuevo capítulo de la carrera de Sundanis, porque EGP se convirtió en el primer lanzamiento después de unirse oficialmente al sello Music de Floorinc. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Las canciones de EGP claramente plantean un tema muy relacionado con la vida cotidiana de muchas personas: la experiencia de enfrentar a las personas que están siendo dulces al frente, pero llenas de desprecio.

Sundanis, que tiene el nombre real Rudi Supriadi, reveló que este fenómeno es muy común.

«Parece que muchas personas experimentan cosas como esta, y cómo reaccionar a él es comportarse con estúpido alias EGP», dijo Sundanis en su declaración, cita el domingo 5 de octubre de 2025.

Curiosamente, Sundanis lanzó EGP en dos versiones a la vez: la versión en solitario y la versión en dúo con el cantante de Bandung, Dev Kamaco.

El proceso creativo detrás de la canción EGP es bastante rápido. Sundanis solo toma un día completo para crear un ritmo, escribir letras, grabar la canción. Sin embargo, el proceso de hacer un video clip en realidad lleva un tiempo más largo y más único.

«La versión en solitario del video clip se produce mientras estaba en una gira en Japón, por lo que realmente uso el tiempo entre el horario del programa o las visitas de radio para filmar. Esperamos que muchas personas les guste esta canción y el video musical», explicó.

Aunque hasta ahora se conoce a través de la música de hiphop envuelta en las letras de Dangdut y Sundanese, Sundanis incluye los arreglos de EGP para ser más universal. Este paso fue dado para que su nueva canción pudiera disfrutar por los amantes de la música indonesios. Aun así, todavía mantiene un toque de Dangdut como una característica asociada a su música.

El viaje de Sundanis hasta que finalmente se ancló en Floorinc, comenzó cuando envió su canción a un colega en Yakarta. No tardó mucho, llegó buenas noticias: Floorinc estaba interesado y decidió lanzar EGP sin pedir una revisión en absoluto.