Fenómeno de colaboración con la cultura pop, Disney Touch presente en el este de Indonesia

Sorong, VIVA – La tendencia de colaboraciones entre marcas minoristas e íconos de la cultura popular se ha generalizado cada vez más en los últimos años. Este enfoque no sólo amplía el atractivo de una marca, sino que también crea una experiencia emocional más fuerte para los consumidores.

En Indonesia, un ejemplo interesante proviene del minorista de estilo de vida OH!SOME, que presenta una colección temática de personajes. disney como Mickey Mouse, Winnie the Pooh, Toy Story y Zootopia. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Una colaboración entre industrias como esta es una estrategia que se utiliza ampliamente en el sector minorista global. Los personajes icónicos que son familiares para varias generaciones aportan un valor nostálgico y un gran atractivo visual. No sólo se trata de pegar fotografías de personajes populares, sino que las colaboraciones exitosas suelen ser capaces de adaptar diseños y temas de productos para que sigan siendo relevantes para las tendencias locales y los estilos de vida de las personas.

En el contexto indonesio, este fenómeno muestra cómo la cultura pop mundial se adapta con un toque local. Muchos consumidores jóvenes buscan ahora una experiencia de compra que no sólo sea funcional, sino también divertida y personalizada. Esto es lo que anima a varios minoristas a empaquetar sus productos con conceptos más interactivos, estéticos y orientados a la experiencia.

Además de ser visualmente atractivas, colaboraciones como esta también son un medio de educación sobre cómo se pueden utilizar la creatividad y las licencias de personajes para generar valor económico. Personajes que antes sólo se conocían en la pantalla ahora están presentes en formas más cercanas a la vida cotidiana: desde moda, accesorios hasta artículos para el hogar.

En Indonesia, esta tendencia también está empezando a ser seguida por varios actores de la industria minorista, incluido OH!SOME, que recientemente ha ampliado su alcance al este de Indonesia. El 3 de noviembre de 2025, OH!SOME abrió su tienda más nueva en Paragon Square Mall, Sorong, suroeste de Papúa.

«La expansión a Sorong es un paso importante para OH!SOME a la hora de ampliar su alcance a más regiones de Indonesia. Vemos un gran potencial en la región del este de Indonesia y queremos brindar una experiencia minorista inspiradora y relevante a la gente de allí, y con la apertura de esta tienda en Sorong, OH!SOME está oficialmente presente en las cinco islas principales de Indonesia», dijo un representante de OH!SOME en su declaración, citada el jueves 6 de noviembre de 2025.