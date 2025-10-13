Fenómeno de abrazo laboral: sobrevive tanto como puedas, desarrolla tanto como puedas

Jacarta – Dita lleva cuatro años trabajando en una startup tecnológica en Yakarta. Cuando nos unimos por primera vez, el ambiente estaba lleno de entusiasmo e ideas frescas. Sin embargo, en los últimos años, esa euforia se ha ido desvaneciendo poco a poco.

Desde la pandemia de Covid-19, la empresa ha sufrido repetidas reestructuraciones. Algunas divisiones se fusionaron, algunos proyectos se detuvieron.

Uno a uno, los compañeros de Dita abandonaron la oficina, algunos fueron despedidos, otros optaron por irse primero antes de que llegara la incertidumbre.

Dita sobrevive. Aunque la carga de trabajo es cada vez mayor y los beneficios ya no parecen proporcionales, no se atreve a salir. «Quiero mudarme, pero el mercado laboral actual no es fácil», dijo en voz baja, citado en el sitio. DWLunes 13 de octubre de 2025.

Se dio cuenta de que el espacio para crecer en su oficina era cada vez más reducido. La rotación laboral ha sido rara, los nuevos proyectos han disminuido y las oportunidades de ascenso han sido casi inauditas desde que comenzó la reestructuración.

Cada vez se oye más hablar de fenómenos como el que vivió Dita.

La desaceleración del mercado laboral, la reestructuración en varios sectores y la creciente automatización significan que muchos trabajadores optan por permanecer en sus puestos actuales.

Una nueva tendencia está surgiendo en los espacios de debate profesional y en las redes sociales: abrazo de trabajo.

‘Abrazar el trabajo’ para tener una sensación de seguridad

El fenómeno de la aceptación del empleo se refiere a la condición en la que alguien permanece en un trabajo que considera financieramente seguro, aunque ya no le brinde espacio para crecer.

Según un informe de 2024 de LinkedIn Workforce, el 58 por ciento de los trabajadores en el sudeste asiático dijeron que «dudaban en cambiar de trabajo» porque les preocupaba no encontrar una mejor oportunidad.

Mientras tanto, en Indonesia, un informe del Katadata Insight Center muestra que tres de cada cinco trabajadores consideran que sus puestos de trabajo están estancados, pero deciden quedarse porque la situación económica es incierta.

El psicólogo clínico Wayan Kesawa cree que este fenómeno refleja cuántos trabajadores están atrapados entre una sensación de seguridad y la necesidad de crecer.

«El principal temor no es sólo perder ingresos, sino también perder la identidad profesional que se ha construido durante muchos años», explicó a DW.

Añadió que el estancamiento profesional a menudo se ve reforzado por una creciente presión económica.