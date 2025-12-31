¡Feliz! Steffi Zamora y Nino Fernández dan la bienvenida al nacimiento de su primera hija

VIVA – Llegan buenas noticias del mundo del entretenimiento de Indonesia. parejas de famosos Steffi Zamora Y Nino Fernández están llenos de sentimientos de emoción y felicidad después de dar la bienvenida oficialmente al nacimiento de su primer hijo a finales de 2025. Este momento especial es un dulce final para su viaje familiar.

Lea también: Hannah Al Rashid confiesa haber sido luchadora de Line 2, los internautas critican a su exmarido



Su pequeña hija nació el 28 de diciembre de 2025 y se llamó Kaia Lanna Fernandez. La presencia de Kaia es un nuevo capítulo en la vida de Steffi Zamora y Nino Fernández como padres. Aunque el bebé nació el 28 de diciembre, la feliz noticia no se compartió con el público hasta dos días después, el 30 de diciembre de 2025. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

El anuncio del nacimiento de Kaia se realizó directamente a través de cargas de Instagram de Steffi Zamora y Nino Fernández. En la foto compartida, se puede ver a Steffi sosteniendo con cariño a su pequeño bebé, mientras Nino está fielmente al lado de su esposa. Las expresiones de felicidad y gratitud eran claramente visibles en los rostros de ambos.

Lea también: Steffi Zamora anuncia embarazo del hijo de Nino Fernández, Internautas: ¿Cuándo se casará?



«Kaia Lanna Fernández 28.12.25», escribió la leyenda en el Instagram de Steffi Zamora y Nino Fernández, citado el miércoles 31 de diciembre de 2025.

La carga se vio repentinamente inundada de comentarios de otros artistas e internautas. Muchas personas compartieron la felicidad de la pareja y enviaron sus mejores deseos a Steffi, Nino y sus pequeños. La columna de comentarios se llenó de felicitaciones y oraciones llenas de amor.

Lea también: La película Pengin Hijrah muestra la tumba del Imam Bukhari de Uzbekistán y lanza el tráiler oficial



“Wahhh, felicidades Querida Steffi cantkk, muy feliz por ti. Dios te bendiga a ti y a tu familia siempre”.

«Aahh Masyaallah… Gracias a Dios, felicidades, queridos Steffi y Nino, espero que la princesa Kaia siempre pueda hacer felices a su madre y a su padre».

“Felicitaciones y bienvenida bebé kaia @steffizamoraaa @ninojkt”.

«También nació el tan esperado Omaygatt».