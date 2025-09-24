¡Feliz! Pegadaian Generalmente 450 ganadores de «Golden Storm 2025» Período 1

VIVA – PT Pegadaiano Volver para celebrar el dibujo del programa anual de lealtad, Tormenta dorada Pegadaian 2025. Después del período de puntos de recolección de mayo a agosto, el sorteo de un período de Golden Storm 1 se celebró oficialmente en la Torre Gade Yakarta, el miércoles (9/24).

Director de Marketing, Ventas y Desarrollo de PT Pegadaian Product, Selfie Dewiyanti dijo que el programa Golden Storm se dedicó como una forma de aprecio de casa de empeño a todos los «amigos pegados», nombres especiales para cliente leal. Este programa es al mismo tiempo un importante impulsor del uso de servicios digitales de Pegadaian a través de aplicaciones.

«Para nosotros, la satisfacción y la comodidad de un amigo de la casa de empeño son una prioridad. Como aprecio por la lealtad y la confianza dada, nuevamente presentamos una tormenta de oro de 2025 con un total de 900 premios atractivos divididos en 2 (dos) períodos. Para este período 1, atrajamos a 450 ganadores que tienen varios premios, ranguidos de teléfonos inteligentes, barras de oro, vehículos comerciales, tabletas de pilglimages. Paquete Hajj Plus «, dijo Selfie.

Los clientes pueden participar en el programa 2025 Pegadaian Golden Storm al intercambiar puntos en la aplicación digital de empeño para convertirse en un cupón de lotería basado en el premio elegido, mientras que específicamente para los clientes de la sharia empeño, inmediatamente obtienen boletos de premios después de las transacciones.

«Este programa se aplica a nivel nacional, por lo que los clientes de Pegadaian en toda Indonesia tienen derecho a participar en este programa de acuerdo con los términos y condiciones aplicables», dijo Selfie.

Todo el proceso de dibujar una tormenta dorada 2025 se llevó a cabo legalmente y se verificó. El Jefe de la División de Marketing Pegada, Yudi Sadono reveló que el sorteo fue presenciado directamente por el Ministerio de Asuntos Sociales, el Servicio Social y el Notario. Yudi también enfatizó que este programa no cobró ninguna tarifa.

«Hoy, el sorteo de 450 ganadores se llevó a cabo para el período 1. Felicitamos a todos los ganadores del Período de Golden Storm 2025 Pegadaian y pedimos tarifas. El anuncio se anunciará oficialmente en el Instagram oficial @Sahabatpegadaian», dijo Yudi.

Yudi también agregó, para los clientes que no han tenido suerte de que todavía hay la oportunidad de ganar la lotería en el período 2, que comienza de septiembre a diciembre de 2025. No solo eso, los clientes afortunados también tienen derecho a ganar el gran premio en forma de 1 kilogramo de ahorro de oro y paquete Hajj Plus. Se puede acceder a la información completa sobre el programa 2025 Pegadaian Golden Storm https://sahabat.pegadaian.co.idy las redes sociales oficiales de Pegadaian.

Se espera que el programa 2025 Golden Storm proporcione un nuevo entusiasmo para que todos los clientes continúen aumentando las transacciones digitales, así como una forma de aprecio por la confianza en la utilización de productos hipotecarios, financiamiento sin mira y servicios bancarios de oro de PT Pegadaian.