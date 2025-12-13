‘Feliz de llamarme actor’ después del reinicio de ‘Malcolm’

Frankie Muñiz se está volviendo sincero acerca de regresar a la pantalla chica para los cuatro episodios “Malcolm el del medio» reiniciar «La vida sigue siendo injusta» describiendo la experiencia como la primera en toda su vida en la que estaba “feliz de llamarme actor”.

«Siempre he pensado: ‘Oh, sí, actúo, pero también hago otras cosas'», dijo la estrella de «Agent Cody Banks» en una entrevista con Gente. «Fue realmente divertido y una experiencia genial, así que espero que a todos les guste».

Muniz protagonizó la comedia original de 2000 como el niño genio Malcolm Wilkerson junto a Bryan Cranston (Hal Wilkerson) y Jane Kaczmarek (Lois Wilkerson). El programa tuvo 151 episodios en siete temporadas hasta 2006.

Si bien Muniz reflexionó con cariño sobre la experiencia, admitió que no estaba seguro de cuál sería la dinámica en el set 20 años después.

“Yo era un niño”, dijo Muñiz. «Tenía entre 13 y 20 años cuando estaba en el programa y simplemente me presenté y estaba emocionado de estar allí y dije las palabras que estaban en el papel y funcionó. Como adulto, tiendes a pensar demasiado las cosas… y también te presionas más a ti mismo. Así que no sabía cómo sería, si iba a ser fácil ser Malcolm, si iba a ser incómodo volver con el elenco».

Sin embargo, rápidamente los temores de Muñiz se disiparon. “No quiero sonar a cliché, pero fue como si no pasara un solo día”, continuó. «Todos nosotros, cada persona, instantáneamente volvimos a sus personajes, estoy hablando de la primera tabla leída».

La estrella de “Big Fat Liar” agregó que filmar el próximo reinicio fue “probablemente uno de los mejores momentos que he tenido en un set”, en gran parte debido a la presión aliviada que significó trabajar en un proyecto que sabía que los fanáticos apreciarían.

“Hace veinte años, filmas la primera temporada y nadie la ha visto nunca, no sabes si les va a gustar, no sabes cómo reaccionará la gente”, dijo Muniz. «Y luego tener siete años de éxito con él y ahora, 20 años después, puedo ir a cualquier parte del mundo y la gente conoce a Malcolm, ¿verdad? Conocen el programa, les encanta. Me cuentan cuánto afectó sus vidas y cuánto significó para sus familias, cómo los unió más».

El público puede esperar ver “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” en Hulu y Hulu en Disney+ en 2026. Lea la entrevista completa de Muniz en Gente.