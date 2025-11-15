¡Feliz! Boiyen oficialmente casado

Tangerang, VIVA – Buenas y sorprendentes noticias llegan del mundo del entretenimiento de Indonesia. Cómico Chico Finalmente dejó oficialmente su vida de soltero.

A los 38 años, el polifacético artista se casó con el hombre que adora, Rully Anggi Akbar o quien familiarmente se llama Ezel. ¡Vamos, desplázate más!

La procesión sagrada se llevó a cabo el sábado 15 de noviembre de 2025 en el área de ICE BSD, South Tangerang, en un ambiente cálido y alegre.

La información sobre el matrimonio de Boiyen y Ezel se reveló por primera vez a través de una transmisión en vivo en la cuenta Vibenesia TikTok. En varias fotografías que circulan, la pareja luce armoniosa con el tradicional traje nupcial blanco de Sundanese.

Los toques clásicos sundaneses combinados con matices modernos hacen que su apariencia sea aún más impresionante.

Las miradas felices y las brillantes sonrisas de ambos parecieron confirmar que ese día era el momento más preciado de sus vidas.

«Acepto el matrimonio de Yeni Rahmawati bint Syarifuddin y el matrimonio con el precio de la novia, en efectivo», dijo Ezel, citando el vídeo de TikTok @vibenesia.media, del sábado 15 de noviembre de 2025.

Durante la muy solemne ceremonia de boda, se reveló que la dote dada por Ezel a Boiyen era de 15 gramos de oro y 110.002.025 IDR en efectivo.

Anteriormente, Boiyen emocionó al público cuando subió fotos previas a la boda con Ezel. La sesión de fotos tuvo lugar en Yogyakarta con un concepto inusual. En lugar de elegir un tema lujoso como la mayoría de las celebridades, esta pareja enfatiza un concepto simple que se siente cercano a la vida cotidiana de las personas.

El momento previo a la boda fue inmortalizado por el fotógrafo Reza Prabowo Photo. El fotógrafo compartió retratos especiales que muestran un lado diferente de Boiyen y Rully.

«Romance en Jogja, de la emoción previa a la boda de Boiyen Pesek y Rully Anggi Akbar», escribió la cuenta @rezaprabowophoto en su carga.

Una de las fotos que más llama la atención es cuando los dos lucen relajados disfrutando de una comida en un puesto de tiendas de campaña al borde de la carretera. Boiyen, vestida con un vestido de novia blanco completo con velo, parece como si estuviera comiendo comida de un plato.

Mientras tanto, Rully, que vestía un traje negro, parecía estar alimentando a Boiyen con gran ternura. Ambos no tuvieron reparos en mostrar alegría y reír libremente, haciendo que el momento pareciera natural y reconfortante.