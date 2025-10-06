Felix Van Groeningen Shooting ‘Let Love in’ con Luca Marinelli

Felix Van Groeningen ha comenzado la fotografía principal en Bélgica en una nueva película titulada «Let Love In». El drama romántico verá al prominente autor de autor belga con el actor italiano Luca marinelli («Las ocho montañas»), quien coprotagonizará con Charlotte Vandermeersh.
Vandermeersh, quien es socio de Van Groeningen, es un múltiple hyfenato que codirigió la épica de los Alpes «Las ocho montañas», que en 2022 ganó el Premio del Jurado de Cannes. Van Groeningen dirigió anteriormente «The Broken Circle Breakdown» y «Beautiful Boy», protagonizada por Timothée Chalamet y Steve Carell. Anne Paulicevich («Tango Libre») también protagoniza «Let Love In».
«Let Love In» es la historia del viaje emocional de una pareja que «cuestiona todo lo que alguna vez dieron por sentado cuando se confesó un asunto guardado desde hace mucho tiempo», según la sinopsis proporcionada. Sin embargo, «lo que parece una relación en crisis se revela como una historia de curación y reconexión».
«Let Love In» también reune al productor italiano Mario Gianani y Van Groeningen después de su exitosa colaboración en «Ocho montañas». Es producido por Hans Everaert, Van Groeningen, Vandermeersch, Mario Gianani, Lorenzo Mieli y Lorenzo Gangarossa. «Let Love In» es presentado por Mubi, The Match Factory y Mediawan’s Nuestras películasque está dirigido por Gianani y Mieli.
Mubi tiene un pacto de coproducción, financiamiento y distribución en su lugar con nuestras películas. «Let Love In» es la segunda parte del proyecto de un pacto después de la «1949» de Paweł Pawlikowski, protagonizada por Sandra Hüller, que actualmente está filmando.
«Let Love In» es una producción de nuestras películas, Menuetto y Rufus, en colaboración con Circle One.
La película está financiada por el Fondo Audiovisual de Flandes (VAF), Kinepolis Film Distribution (KFD), Proximus, VRT y el refugio fiscal belga (en cooperación con el BNP Paribas Fortis Film Finance y Casa Kafka Pictures) de Francia).