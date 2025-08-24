Felicya Angelista fue nominada para el toyp 2025 indonesio, que representa a la inspiradora generación joven

Yakarta, Viva – El nombre de la actriz y de un emprendedor Felicya Angelista De vuelta en el foco público. Esta vez, fue nominado oficialmente para diez jóvenes sobresalientes (TOYP) Indonesia 2025, un prestigioso evento realizado por Junior Chamber International (JCI) Batavia.

TOYP es un prestigioso premio mundial otorgado a los jóvenes de entre 18 y 40 años que se consideran capaces de hacer contribuciones extraordinarias en sus respectivos campos. Este año, la noche pico del Toyp Indonesia 2025 tendrá lugar el viernes 5 de septiembre de 2025 en Sampoerna Strategic Ballroom, Yakarta. Además de la noche de premios, el evento también presentó una discusión inspiradora con la nominación como orador principal. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Lista de nominaciones de TOYP indonesia 2025

Este evento presenta figuras jóvenes que trabajan en varios sectores estratégicos. La siguiente es una lista completa:

Felicya Angelista-Co -under Scarlett (negocio)

Aristia Tegawarti Martan – CMO Mazuta Group (negocios)

Rahayu Saraswati – Político, miembro del Parlamento Indonesio (Política)

Ruby Chiarani – Político, miembro del Parlamento Indonesio (académico)

TOMY YUNUS – CEO Speaks (Academic)

Dara Sarasvati – Creadora de contenido cultural (cultura)

Joddy Mulya – sucesor de la Fundación Kartini (cultura)

Ernest Layman – CEO de Recosystem (Environment)

Mahardini Diva – Finalista Puperi Indonesia, activista infantil (contribución a los niños)

Nicky Clara – Activista social e inclusión (humanidad)

Dr. Eric Stenly – activista humanitario, entrenador de JCI (humanidad)

Revata Utama – CEO de Nusantics (Science)

PUTRI TANJUNG – Desarrollo personal (desarrollo personal)

Dr. Isaac Ardiasson Deswanto – Innovador de tecnología de salud (Medical)

La diversidad de antecedentes de estas nominaciones demuestra que la generación joven de Indonesia puede trabajar en varios campos, que van desde negocios, política, cultura, entorno, hasta tecnología.

La entrada de Felicya Angelista en la categoría de negocios no está exento de razón. Él construyó con éxito Scarlett, una marca local de cuidado de la piel que ahora es uno de los grandes jugadores de la industria de la belleza indonesia.

Felicya afirmó estar orgullosa y agradecida de poder enfrentar otras figuras jóvenes inspiradoras.

«Realmente quiero ser si, por ejemplo, si puedes obtener un premio mundial. Al ser nominados, estamos realmente felices y motivados para continuar contribuyendo. Para mí, este es un recordatorio para que no estés satisfecho rápidamente y siempre se desarrolle», dijo Felicya, en su declaración, citado el domingo 24 de agosto de 2025.

También contó el comienzo del nacimiento de Scarlett, quien se apartó de un sueño simple: presentar productos de belleza de calidad, seguros y permanecer asequibles.

«Realmente quiero que todos accedan a la belleza. No dejes que el cuidado del cuidado de la piel se considere costoso y haga que las personas tengan miedo de cuidarme. Desde allí creé un producto que puede ayudar a muchas personas más seguros. Porque, en mi opinión, si las personas confían en que las personas tienen muchas oportunidades grandes», explicó.

Además de los productos, Scarlett también tiene un impacto social. La compañía abre muchos empleos, especialmente para las mujeres, para que puedan ser económicamente independientes.

Aunque ahora se centra en Indonesia, Felicya espera que Scarlett pueda penetrar en el mercado internacional.

«La esperanza definitivamente es capaz de avanzar internacionalmente. Pero antes de eso, debemos hacer que Indonesia sea orgullosa primero. Continuaremos innovando, porque mantener la confianza es más difícil que obtenerla. Por lo tanto, Scarlett debe dar lo mejor», agregó.

TOYP no es solo un premio local. Figuras mundiales como John F. Kennedy, Jackie Chan, Kofi Annan, hasta que el presidente Joko Widodo una vez fue incluido como el destinatario de este premio. Desde Indonesia, grandes nombres como Aburizal Bakrie (1986), Seto Mulyadi (1987), hasta Risa Santoso (2024) también logró forjar logros en el escenario mundial.