Felicitaciones a ferrocarriles para preservar reliquias históricas







Con Puente Elphinstone Cerrado, el martillo también caerá en la estación de Elphinstone Road. El equipo Western Railway (WR) salvará una rara campana de hierro de la era de la máquina de vapor debajo del puente. También hay placas de piedra en los puentes y placas de metal en los pilares y vigas, que datan de un siglo, que rastrean su fabricación hasta el Reino Unido. Como se destaca por el medio día anterior, estas placas también se salvarán.

La campana, que se encuentra entre las plataformas 1 y 2, es un punto selfie popular. Un portavoz de WR dijo que las autoridades salvarían la campana y están buscando reubicarlo y restaurarla. Hay una extensa galería de patrimonio en Churchgate, y el artefacto puede colocarse allí.

Lo alentador es que la campana, que se ha salvado una vez, se salvará nuevamente. Así también las placas patrimoniales. Esto muestra que hay un verdadero respeto por la historia y el patrimonio y un reconocimiento de su valor. Saludamos los ferrocarriles para este gesto.

En el frenesí de la reurbanización y la actualización de infra, vemos que tales reliquias pueden desaparecer por completo, romper y perecer a medida que la grúa y el martillo se reducen a la infraestructura existente. A veces, pueden ser filtrados por delincuentes que quieran venderlos. Es vital identificarlos y preservarlos, ya que son marcadores importantes de la historia de nuestra ciudad.

También nos enseñan lecciones del pasado y tienen un gran valor. Si demostramos que consideramos estos dignos y salvaguardarlos, entonces transmitimos este ambiente y pensamos a la próxima generación.

Una campana o una placa es más que una campana o una placa. Son marcadores de hitos del crecimiento y transformación de Mumbai. El reconocimiento de esto y los esfuerzos para mantener vivo nuestro pasado son acreditables y necesarios.





Fuente