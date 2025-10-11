¡Felices invitados! Amanda Manopo y Kenny Austin TV Recuerdos de boda de 32 pulgadas con metales preciosos

Jacarta – Recepción de boda Amanda Manopo y Kenny Austin, que se celebró a puerta cerrada en The Langham Jakarta, el viernes 10 de octubre de 2025, llamó la atención no solo por la calidez del ambiente, sino también por la variedad de lujosos souvenirs que se distribuyeron entre los invitados.

Lea también: No existe el matrimonio perfecto, esta es la esperanza de Amanda Manopo al casarse con Kenny Austin



En el evento, al que asistieron celebridades y familiares cercanos, los invitados recibieron bolsas de regalos de tamaño mediano que contenían diversos productos de belleza y metales preciosos. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Esto es realmente difícil», dijo Astrid Tiar, quien actuó como maestra de ceremonias en la boda de Amanda, citada en una transmisión de YouTube, el sábado 11 de octubre de 2025.

Lea también: MÁS POPULAR: El viaje amoroso de Amanda Manopo-Kenny Austin, la reacción de la princesa Ana está en el centro de atención



Astrid no pudo ocultar su admiración cuando abrió el contenido del paquete.

Lea también: La inesperada historia detrás del matrimonio de Amanda Manopo y Kenny Austin: Mi exmarido es mi mejor amigo



«Hay brillo de labios, limpiador facial, aceite limpiador, suplementos (bebidas), gel de baño, protector solar, cojín», dijo mientras desempaquetaba el contenido de la bolsa de regalos de boda.

La cosa no terminó ahí, llegó otra sorpresa cuando Astrid encontró metales preciosos en una bolsa de terciopelo azul.

«Consigue un metal glorioso. ¿Cuántos gramos? ¿1 gramo?» Pregúntele a Evan Sanders, quien también dirige el evento.

«1 gramo ahora cuesta 2,2 millones de IDR, ya sabes. Caro», dijo Astrid.

Además de metales preciosos y productos de belleza, los novios también prepararon vasos, perfumes valorados en millones y pulseras como obsequio adicional para los invitados. Pero lo que más llama la atención es la política única de Amanda y Kenny de brindar a los huéspedes la oportunidad de elegir souvenirs electrónicos según sus deseos.

«Resulta que hay más opciones de souvenirs, cualquiera que venga esta noche puede elegir una», dijo Evan Sanders.

«Android TV de 32 pulgadas, o puedes elegir un microondas y el último es un exprimidor», explicó.

Astrid, al oír esto, volvió a comprobar si los invitados realmente podían llevarse uno de los regalos a casa.

«¿Puedes elegir uno?» preguntó, a lo que Evan respondió: «Así es».

Así lo comprobaron los invitados que se despidieron del evento. En su Instagram Story, Amanda Manopo volvió a publicar varias expresiones de invitados que lucían felices y tenían muchos problemas para cargar un televisor de 32 pulgadas.