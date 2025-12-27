Federico Barba se convierte en capitán de Persib, esta es la respuesta de Marc Klok

Bandung, VIVA – Decisión Persib Bandung apuntando Federico Barba Como capitán cuando se enfrentó al Bhayangkara FC en la semana 15 de la Superliga 2025/2026, hubo signos de interrogación. El motivo es que el defensa italiano es un jugador nuevo que se incorporó a principios de temporada.

Sin embargo, detrás de esta decisión hay consideraciones técnicas y necesidades del equipo. Marc Klockque estuvo de baja por lesión, reveló que el nombramiento de Barba no fue una decisión repentina, sino fruto de conversaciones entre él y el técnico Bojan Hodak.

En este partido, Persib se encontraba en una situación crucial porque necesitaba una victoria para seguir siendo competitivo en la cima de la clasificación. La ausencia de Marc Klok como capitán principal obligó al cuerpo técnico a buscar un líder alternativo en el campo.



Defensa de Persib Bandung, Federico Barba

Klok reveló que estuvo directamente involucrado en las conversaciones con Bojan Hodak sobre la selección de un capitán interino. En la estructura del equipo, Beckham Putra es en realidad el segundo capitán después de Klok. Sin embargo, una decisión táctica hizo que Beckham comenzara el partido desde el banquillo.

«Sí, está bien (Barba se convirtió en capitán)», dijo Marc Klok a los medios.

En estas condiciones, Federico Barba se considera la opción más adecuada. Su experiencia jugando en Europa es una de las principales consideraciones. Klok dijo que Barba tiene un carácter de liderazgo tranquilo y comunicativo y es capaz de hacer que sus compañeros se sientan cómodos al ejecutar instrucciones.

«Hablé con Bojan, cuya recomendación fue Beckham después de que yo fuera capitán, quién más podría ser», dijo Klok.

Según el jugador de 32 años, Barba ha demostrado cualidades de líder pese a que acaba de incorporarse. Pudo desempeñar bien el papel de capitán y contribuyó a la victoria de Persib sobre el Bhayangkara FC.

La experiencia de Barba en clubes europeos también se considera una baza importante para afrontar la presión del partido. Su figura relajada pero inteligente se considera idónea para liderar al equipo en situaciones cruciales.

«Juega en un Club extraordinario. Tiene carácter y también es relajado, pero inteligente. Por eso podemos elegir a Barba», dijo Klok.