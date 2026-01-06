Federico Barba renuncia a Persib y elige regresar a Europa por el bien de su familia

VIVA – persib Es seguro que Bandung perderá uno de los pilares importantes de su línea defensiva. Federico Barba confirmó que no continuaría su asociación con Maung Bandung.

Esta afirmación la transmitió directamente Barba a través de su cuenta personal de Instagram, respondiendo a las preguntas de los socios. Bobotoh sobre su futuro en Persib.

En varias respuestas a comentarios en la cuenta. @fedebarba19El defensa italiano explicó los motivos de su decisión de marcharse. Barba enfatizó que no sabe dónde jugará, pues la decisión de regresar a Europa fue motivada por inevitables problemas familiares.

«No sé dónde jugar, pero tengo que volver a Europa por el bien de mi familia», escribió Barba.



Defensa de Persib Bandung, Federico Barba

Pidió disculpas a Bobotoh por tener que abandonar el club en plena competición. Barba también admitió que no sabía en qué club jugaría tras regresar a Europa, pero confirmó que la decisión fue tomada por el interés de su familia.

«Gracias por este mensaje. Pido disculpas a todos vosotros pero graves problemas familiares me obligan a regresar a Europa A inmediatamente», dijo Barba.

Federico Barba se incorporó a Persib recién a principios de esta temporada. Aunque fue relativamente breve, su presencia inmediatamente tuvo un impacto significativo en la línea de defensa. Se convirtió en una de las figuras clave gracias a su tranquilidad, experiencia y capacidad para leer el juego del oponente.

Durante media temporada con el uniforme de Persib, Barba participó en 16 apariciones en diversas competiciones. Su aporte no sólo se dejó sentir en el sector defensivo, sino también en la asistencia al ataque, con tres goles y una asistencia. En todo ese periodo sólo recibió una tarjeta amarilla.

La partida de Barba es sin duda tarea para Persib, considerando su papel vital en el mantenimiento de la estabilidad de la línea defensiva del equipo.



