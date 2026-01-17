Federico Barba, que participa en el entrenamiento de Persib, se ve sombrío y sin entusiasmo

Bandung, VIVA – Jugador persib, Federico Barba pareció estar presente en la sesión de entrenamiento del club en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium Companion Field (GBLA) el viernes 16 de enero de 2026.

Su presencia fue el centro de atención en medio de rumores de que dejaría Persib en la ventana de transferencia de enero por motivos familiares.

De hecho, Barba todavía tiene contrato con Maung Bandung hasta junio de 2026. Esto es lo que hace que la dirección de Persib se muestre reacia a despedir al defensa de 32 años, considerando que su desempeño ha sido muy bueno desde el inicio de la temporada.



Defensa de Persib Bandung, Federico Barba

Una atmósfera positiva pareció colorear el entrenamiento. La alegría de los jugadores era claramente visible, y a menudo surgían bromas entre prácticas.

Pero no con Federico Barba.

En un breve vídeo subido a una cuenta de Instagram @ispersib_Barba se mostró muy triste durante el entrenamiento.

El exdefensa de Como se quedó en el medio del campo mientras veía a sus compañeros bromear. Su rostro parecía plano, no había sonrisa, y mucho menos risa.

Anteriormente, Barba había expresado su deseo de dejar Persib. Admitió que estaba en una etapa que no era fácil, sobre todo después de pasar por problemas de salud y el distanciamiento de su familia.

«Para ser honesto, extraño a mi familia y estoy entrando en un período complicado», dijo Barba cuando fue recibido por un equipo de medios en GBLA, el martes 23 de diciembre de 2025.

A principios de enero, Barba también ‘se despidió’ de Bobotoh. A través de su Instagram personal pidió disculpas por tener que abandonar el club en plena competición.

«No sé dónde jugar, pero tengo que volver a Europa por el bien de mi familia», escribió Barba.

«Pido disculpas a todos vosotros, pero graves problemas familiares exigen mi regreso inmediato a Europa», afirmó Barba.