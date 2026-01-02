Federico Barba deja Persib, Judika compone canción para STY

VIVA – Varios artículos en el canal VIVA Bola con temas interesantes se encuentran entre los más populares durante todo el viernes 2 de enero de 2026. Uno de ellos está relacionado con 3 señales. Federico Barba se irá persib Bandung.

Otro artículo muy popular destacó el asunto de la cantante Judika, quien interpretó una canción llamada Kusedang Sayang-Sayangnya para ex entrenadores. Selección Nacional de Indonesia Shin Tae-yong (STY)

Para más detalles, aquí hay una serie de los artículos más populares del canal VIVA Bola que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Tres fuertes señales de que Federico Barba dejará Persib, Bobotoh será Mewek



Defensa de Persib Bandung, Federico Barba

La cuestión de la salida de Federico Barba del Persib Bandung se vuelve más fuerte en plena temporada competitiva. Al defensa italiano, que es sólo un joven con el uniforme de Maung Bandung, se le ha vinculado con un regreso a su país.

Continuar leyendo

2. Judika hace la canción ‘Kusedang Sayang-Sayangnya’ para Shin Tae-yong y expresa el sentimiento de pérdida



La cantante Judika y Shin Tae-yong

La salida de Shin Tae-yong de la silla de entrenador de la selección nacional de Indonesia aparentemente dejó una profunda impresión, no sólo en el público del fútbol, ​​sino también entre los músicos. Judika reveló abiertamente que dedicó su canción, titulada Kusedang Sayang-Sayang, específicamente a la figura del entrenador de Corea del Sur.

Continuar leyendo

3. persia Aún sin pensar en Persib, Mauricio Souza pide centrarse totalmente contra Persijap



Mauricio Souza, entrenador del Persija Yakarta

El Persija Jakarta destaca su actitud profesional de cara a dos partidos importantes a principios de 2026. Aunque el duelo contra el Persib Bandung está en el horizonte, el entrenador Mauricio Souza asegura que la concentración de su equipo no ha cambiado y está completamente concentrada en el partido contra el Persijap Jepara.

Continuar leyendo

4. Persib Eche un vistazo a Igor Sergeev, el agudo delantero de la selección nacional de Uzbekistán con un largo historial de lesiones



El delantero de la selección de Uzbekistán, Igor Sergeev

Según se informa, Persib Bandung está siguiendo al delantero de la selección nacional de Uzbekistán, Igor Sergeev, como una opción para fortalecer la primera línea para la segunda ronda de la temporada 2025/2026.

Continuar leyendo