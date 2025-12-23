Federico Barba a la Liga italiana, Rizky Ridho decepcionado con la Superliga

VIVA – Varios artículos en el canal VIVA Bola con temas interesantes se encuentran entre los más populares a lo largo del martes 23 de diciembre de 2025. Uno de ellos está relacionado con el interés del Pescara de la Serie B por el defensa. persib, Federico Barba.

Lea también: Se rumorea que en Pescara, Federico Barba admite que extraña a su familia en Italia



Esta cuestión surgió después de que los medios italianos, el centroinforma que Federico Barba es uno de los jugadores que encabezan la lista de objetivos del Pescara.

Otro artículo popular destaca la decepción. Rizky Ridho a la Superliga tras el gol persia Yakarta fue anulada cuando los Kemayoran Tigers fueron derrotados por el Semen Padang FC el lunes 22 de diciembre de 2025.

Lea también: Federico Barba, objetivo de Pescara, Persib amenazado con perder los pilares de la línea trasera



Para más detalles, aquí hay una serie de los artículos más populares del canal VIVA Bola que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Federico Barba, objetivo de Pescara, Persib amenazado con perder el pilar de la línea trasera

Lea también: Gol anulado y dos tarjetas rojas, Rizky Ridho decepcionado con la calidad de la Superliga por culpa del árbitro





Defensa de Persib Bandung, Federico Barba

Los rumores sobre el traslado de Federico Barba a Italia despertaron inmediatamente la ansiedad entre Bobotoh. Según los informes, el principal defensor de Persib Bandung está en el radar del club de la Serie B, Pescara, antes de la apertura de la ventana de transferencias de enero.

Continuar leyendo

2. Gol anulado y dos tarjetas rojas, Rizky Ridho decepcionado con la calidad de la Superliga por culpa del árbitro



Jugador de Persija Jakarta, Rizky Ridho Foto : Instagram @rizkyridhoramadhani

El capitán del Persija Jakarta, Rizky Ridho, expresó su decepción por la calidad del partido de la Superliga 2025/2026, especialmente por el liderazgo del árbitro cuando su equipo se enfrentó al Semen Padang.

Continuar leyendo

3. Gol anulado a Persija: el árbitro expulsó a dos jugadores. Allano Lima: ¡Liga extraña!



Jugador de Persija Jakarta, Allano Lima

La derrota del Persija Jakarta ante el Semen Padang FC en la decimoquinta semana de la Superliga 2025/2026 no solo dejó cicatrices en cuanto al resultado final. El liderazgo del árbitro se convirtió en el centro de atención después del partido que tuvo lugar en el estadio Haji Agus Salim de Padang el lunes 22 de diciembre de 2025.

Continuar leyendo

4. El gol de Persija contra Semen Padang fue anulado por el VAR. Otra rosada Sindir Jakmania: ¡Los que protestan denuncian al ferry Paulus!

El partido de Semen Padang contra Persija Jakarta en el estadio Gelora Haji Agus Salim de Padang, el lunes 22 de diciembre de 2025, no dejó de ser comentado tras sonar el pitido final. El partido dejó una fuerte polémica, especialmente por la decisión del árbitro de anular el gol de Persija al final del partido.

Continuar leyendo