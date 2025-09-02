Federation Ink TV ofertas en el Doc ‘Nature’ de Yann-Arthus-Bertrand

«Naturaleza-The Call for Reconciliation», el último documental del evento del fotógrafo, documentalista y activista de renombre mundial Yann Arthus-Bertrand («Legacy», «Home», «Human»), ha sido roto por ZDF para Alemania y Ceska TV para la República Checa.

Los acuerdos de transmisión se revelaron en exclusividad a Variedad el lunes por Global Distributor Federation International, ya que 150 compradores mundiales se dirigían a esta semana Unifrance Rendez-Vous En Le Havre, el mercado dedicado más grande del mundo para el contenido audiovisual francés.

Sirvió como una serie de 52 minutos de dos partes y una película de 105 minutos, el documental ambiental producido por el propio equipo de Arthus-Bertrand, Hope Productions, fue encargado originalmente por la emisora ​​francesa M6, que lo lanzó a nivel nacional en febrero.

La película es la tercera carta de amor fílmico de gran escala de la gran escala de fotógrafo francés al planeta Earth y la necesidad de protegerla después de «Home» (2009) y «Legacy» (2021), que ofreció un llamado a la acción más personal y urgente. La última foto narrada por Sting en su versión en inglés obtuvo el codiciado premio de Exportación de Uniferentes en 2022 y se vendió a más de 70 territorios, con un video privilegiado recogiendo los derechos de los Estados Unidos, el Reino Unido y la segunda ventana en Francia.

«Naturaleza: el llamado a la reconciliación» es lo que Arthus-Bertrand llama su «película más personal y desafiante hasta la fecha». La imagen traza la historia de la vida, desde sus orígenes cósmicos hasta su evolución y desafíos contemporáneos. A través de impresionantes imágenes y una narración del cineasta que combina poesía, ciencia y emociones, la película explora las paradojas de nuestro tiempo. Al mismo tiempo, lleva un fuerte mensaje de esperanza en la capacidad de las personas para reconciliarse con la naturaleza.

Compartir con Variedad his thoughts on his film and the state of the planet, Arthus-Bertrand said: “I think we’re losing the fight against climate change today. I see every day how complicated it is to do without fossil fuels in our lives. We live in a world where oil is everywhere, and growth is essential to keep the world going as it is. So, being heard and offering a reflection on this is challenging because, humbly-speaking, I don’t have the solution. And when I talk about what seems to me Para ser el mínimo: reducir nuestro consumo de carne industrial o repensar nuestros estilos de vida, veo cómo las personas a mi alrededor no quieren escucharlo o no les importa realmente «.

«Es difícil», confesó, «especialmente cuando has estado tratando de ser un activista durante más de 40 años. No quiero ser negativo, pero tengo que enfrentar el mundo y la verdad científica. Es difícil hablar sobre el mundo que estamos preparando para nuestros nietos, mis nietos», agregó.

«Dicho esto», continuó, «lo que quería sobre todo, era mostrar la belleza del mundo, cuán afortunados tenemos de tener esta naturaleza circundante que me sorprende un poco más cada día. Además, la muy buena noticia es la biodiversidad. Cada vez que dejamos que la naturaleza se restablezca o protegga los ecosistemas, el retorno de especies».

En última instancia, para el profundo humanista y fundador de la organización ambiental internacional Goodplanet, el mensaje más importante de «naturaleza» es «aprender nuevamente cómo mirar el mundo con más amor. Es el amor y el deseo de trabajar juntos para llegar al corazón de la materia que nos mostrará un camino», insiste.

Cribado de un refugio

En The Uniferrance Rendez-Vous, la película es el único programa fáctico invitado a exhibirse en una pantalla plateada, una prueba del poder de atracción de Arthus-Bertrand, a pesar de los tiempos más difíciles para los programas fácticos centrados en el clima, según el jefe de documentos de la Federación Internacional Ilan Sarfati.

«En estos días, los emisores y los streamers tienden a ser más conservadores; favorecen los temas más ligeros o las historias impulsadas por los personajes y las plataformas más grandes están menos interesadas en las adquisiciones puras. Pero con el pedigrí de Yann, su enfoque visual, poético y el mensaje de hoja perenne, soy seguro de la estrategia global de la foto», dijo el ejecutivo de ventas de documentos que agregó: «Tener la oportunidad de detectar la primera parte de la película completada en el havre es un apelación de las ventas de la foto. Pre-Buys, usando clips de corte rugoso.

La película acaba de ganar el Premio de Medalla de Awards Green Awards de Deauville Green en el tragamonedas documentales, y solo está recogiendo su ronda del festival, mientras sirve como punto de entrada a los debates en proyecciones de ONG gratuitas seleccionadas.

Florent Gilard de Hope Productions, socio desde hace mucho tiempo de Arthus-Bertrand, dice que la película también se beneficiará de una amplia campaña de impacto, al igual que los documentos anteriores del cineasta «Vibrante» (2023), un inventario amoroso de la biodiversidad de Francia y «mujer», un retrato de 2.000 mujeres de 50 países, que se estrenó de la competencia en Venice en 2019.

«Vibrante», «Mujer» y una gran lista de los documentos insignia de Arthus-Bertrand, incluidos el «origen» de 27 minutos, una aprobación previa en el Festival de Cine de Venecia de este año, son manejados por Federation International seguidores Entretenimiento de la federaciónLa mayoría de la mayoría de la compañía madre de Hope Robin & Co en 2023 y la fusión de todas las actividades de Robin & Co, incluida su distribución de calt Banner de Banner de ventas.