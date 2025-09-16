Fecha límite de presentación de ITR para AY 2025-26 extendido por un día hasta el 16 de septiembre







El gobierno extendió el lunes la fecha de vencimiento para la presentación declaraciones de impuestos sobre la renta (ITRS) Para el año de evaluación 2025-26 entre un día hasta el 16 de septiembre, ya que los problemas técnicos interrumpieron las presentaciones el último día, informó la agencia de noticias PTI.

Se presentaron un récord de más de 7,3 millones de rupias hasta el 15 de septiembre, superando los 7,28 millones de rupias del año pasado, dijo la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) en una publicación sobre X.

«Para facilitar más presentaciones de ITRS, la fecha de vencimiento se ha extendido por un día (16 de septiembre de 2025)», dijo el CBDT.

El portal de presentación electrónica enfrentó un gran tráfico el lunes, que fue la última fecha para presentar ITRS para AY 2025-26. Además, el lunes fue la última fecha para el pago de la segunda cuota trimestral de impuesto anticipado Para el año fiscal en curso, informó PTI.

El lunes por la noche, el departamento de impuestos sobre la renta compartió una guía sobre la resolución de problemas del navegador para los archivadores de ITR. Estos pasos generalmente resuelven la mayoría de las dificultades locales relacionadas con el acceso, dijo el departamento.

«¿Tiene dificultades para acceder al portal de presentación electrónica del impuesto sobre la renta? A veces, las dificultades de acceso con el portal de presentación electrónica del impuesto sobre la renta pueden surgir debido a la configuración del sistema/navegador local. Estos simples pasos a menudo ayudan a resolver tales problemas», dijo en una publicación en X.

Sin embargo, las personas continuaron enfrentando fallas incluso después de seguir los pasos. La última fecha para presentar ITRS sin penalización es el 16 de septiembre por los ingresos obtenidos en el fiscal 2024-25.

Varios contadores e individuos alquilados han recurrido a redes sociales En los últimos días afirmando que el portal de TI se enfrenta a problemas técnicos mientras realiza pagos de impuestos y descarga AIS (Declaración de información anual).

El lunes, los internautas incluso se quejaron de que no pudieron iniciar sesión en el portal de e-Fling. Algunos también se quejaron de la incapacidad de pagar el impuesto anticipado para el trimestre de julio a septiembre.

Respondiendo a una publicación que afirmó que había problemas para cargar ITR y pago de impuestosEl departamento había dicho más temprano en el día: «El portal de presentación electrónica funciona bien. Limpie el caché de su navegador o intente acceder al portal a través de un navegador diferente».

También le pidió a las personas que compartieran sus datos, junto con PAN y número de móvil, en la identificación de correo electrónico: orm@cpc.incometax.gov.in.

El 14 de septiembre, el departamento de TI había respondido a los usuarios que reclamaban problemas al descargar AIS/TIS, diciendo: «La instalación de AIS/TIS funciona sin ningún problema. ¿Le solicitaremos que intente acceder a ella nuevamente? En caso de que continúe enfrentando dificultades, comparta sus detalles (junto con su número de móvil y dirección IP pública) con nosotros en CMCPC_Pepport@insight.gov.in».

El departamento, en mayo, había anunciado una extensión de la fecha de vencimiento para presentar ITRS para AY 2025-26 (para los ingresos obtenidos en el año financiero 2024-25) por individuos, familias hindúes indivisas (HUF) y entidades que no tienen que auditar sus cuentas del 15 de julio al 15 de septiembre.

La extensión se debió a las «revisiones estructurales y de contenido» en el Formas de ITRque fueron notificados a fines de abril y principios de mayo. Los cambios realizados en el formulario ITR para AY 2025-26 también necesitan modificaciones que se realicen en las utilidades de archivo de ITR y el sistema de fondo.

El 15 de septiembre, esto se ha extendido aún más hasta un día hasta el 16 de septiembre.

«Para habilitar los cambios en los servicios públicos, el portal de presentación electrónica permanecerá en modo de mantenimiento de 12 a.m. a 2.30 a.m. del 16 de septiembre de 2025», dijo el CBDT en un comunicado emitido justo antes de la medianoche del 16 de septiembre.

Presentaciones de ITR han mostrado un crecimiento constante a lo largo de los años, lo que refleja el creciente cumplimiento y la ampliación de la base impositiva. Para AY 2024-25, se presentaron un récord de 7.28 millones de rupias hasta el 31 de julio de 2024, en comparación con 6.77 millones de rupias para AY 2023-24, registrando un crecimiento interanual del 7.5 por ciento.

(Con entradas de PTI)





