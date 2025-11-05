¡Fecha límite 2026! Ultimátum del Fiscal General 2 Gigantes del aceite de palma que no han pagado IDR 4,4 T o…

Jacarta – Fiscalía General (Ministro de justicia) continúa cobrando obligaciones de pago Dinero Reemplazo (UP) de dos gigantes del coco. palmeraMusim Mas Group y Permata Hijau Group, que estuvieron involucrados en un caso de corrupción en el suministro de instalaciones de exportación de aceite de palma crudo (CPO).

Ambos todavía tienen atrasos por valor de 4,4 billones de IDR de las obligaciones totales de 17,7 billones de IDR establecidas. país. El jefe del Centro de Información Jurídica (Kapuspenkum) de la Fiscalía General de Indonesia, Anang Supriatna, dijo que las dos corporaciones acordaron liquidar los pagos restantes por etapas con una fecha límite de mediados de 2026.

«Hay una fecha límite de 2026. Más o menos la capacidad será a mediados de año», dijo, citado el jueves 6 de noviembre de 2025.

Anang Supriatna, jefe de la Fiscalía General de Indonesia

Según Anang, Musim Mas y Permata Hijau acordaron un plan de pago a plazos. Actualmente, ambos aún se encuentran en el proceso de cumplir con sus obligaciones con el Estado.

«El dinero de reemplazo que aún no se ha pagado es de 17,7 billones de rupias. Hay 4,4 billones de rupias (UP no se ha pagado) y pueden pagar a plazos», dijo.

Como garantía, el Cuerpo Adhyaksa ha confiscado temporalmente varios bienes pertenecientes a Musim Mas y Permata Hijau. Se dice que los activos confiscados incluyen plantaciones, fábricas y tierras estratégicas.

«Sí, hay varios activos, hay plantaciones, hay fábricas, hay de todo», dijo Anang.

Subrayó que el valor de los bienes confiscados superaba incluso el valor restante del dinero de reposición que no habían pagado las dos empresas. Sin embargo, Anang aseguró que los activos serían devueltos si se hubieran cumplido todas las obligaciones de pago.

«Bueno, cuando hayamos pagado los bienes confiscados, los devolveremos a la empresa. Pero más tarde, si por ejemplo no hay ningún compromiso, subastaremos los bienes confiscados para el Estado», dijo.

Anteriormente se informó que la Fiscalía General no estaba jugando con la recaudación de dinero estatal de dos conglomerados de aceite de palma de Indonesia. Dos grandes nombres, a saber, Musim Mas Group y Permata Hijau Group, están ahora en riesgo después de no haber pagado aún el dinero de compensación (UP) restante por valor de 4,4 billones de IDR en el mega caso de corrupción de las exportaciones de CPO.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, enfatizó que el Cuerpo Adhyaksa había dado tiempo a las dos empresas para pagar sus obligaciones. Sin embargo, si transcurre el plazo acordado sin haber realizado el reembolso, ambos bienes serán inmediatamente confiscados y subastados por el Estado.