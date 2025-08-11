Neón lanzará una de sus adquisiciones de Cannes de alto perfil «,»Gatear«Durante la temporada de premios Prime.

El drama en español se abrirá teatralmente en Nueva York y Los Ángeles el 14 de noviembre para un compromiso de clasificación de una semana antes de un lanzamiento nacional en enero.

Ganador del Premio del Jurado y el Premio a la banda sonora de Cannes en el festival de este año, «Sirāt» recibirá una campaña de premios completa de Neon, compitiendo en todas las categorías, incluida la Mejor Película. Sus prospectos de Oscar más fuertes están en la mejor categoría de características internacionales, donde espera representar a España como la presentación oficial, que generalmente anuncia en septiembre. España no se ha llevado a casa al Oscar desde «The Sea Inside» de Alejandro Amenábar en 2004.

Dirigido por Oliver Laxe, «Sirāt» sigue a un padre (Sergi López) y su hijo pequeño mientras buscan a su hija desaparecida en medio del desierto en el sur de Marruecos. La película se ha ganado Universal Acclaim y actualmente tiene una calificación del 100% en Rotten Tomatoes.

Laxe, cuyas tres características anteriores se estrenaron y ganaron premios en Cannes, coescribió el guión con Santiago Fillol. El elenco incluye a López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy y Stefania Gadda.

El equipo productor presenta a Laxe, el autor español Pedro Almodóvar, Agustín Almodóvar, Font de Xavi, Esther García, Orol Maymó, Mano Morizavi, Andrea Quetralt y Domingo Corral.

«Sirāt» hará su debut en América del Norte en el próximo Festival Internacional de Cine de Toronto en la Sección de Presentaciones Especiales y también ha sido seleccionado para la lista principal del Festival de Cine de Nueva York.

La película ha sido un éxito de taquilla en España, donde Bteam Pictures la lanzó el 6 de junio. Después de nueve semanas, ha vendido casi 400,000 boletos y restos en el Top 15, superando los títulos de los aspirantes al Oscar del año pasado como «Emilia Pérez» y «The Sustance». Pyramide lanzará «Sirāt» en Francia en más de 200 pantallas el 3 de septiembre.