Fecha de lanzamiento de Neon Sets ‘Men of War’

Billy Corben y «Men of War» de Jen Gatien, uno de los primeros documentales que Neón Producido y financiado, estará disponible para ver a través de PVOD a partir del 9 de septiembre.

El Doc, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2024, la Operación de Crónicas Gideón, una invasión marina 2020 de Venezuela por una coalición de disidentes locales y mercenarios estadounidenses para derrocar al presidente Nicolas Maduro. La ex boina verde Jordan Goudreau planeó la misión fallida que ocurrió solo semanas después de que la administración Trump colocó una recompensa de $ 15 millones al presidente Maduro.

Goudreau, un ex soldado de las Fuerzas Especiales que sirvió giras en Irak y Afganistán, planeó aterrizar en Venezuela a través de la lancha rápida con otros 60 hombres en un intento de capturar a Maduro, un presidente autoritario. En ese momento, Goudreau dijo que él y su equipo estaban actuando para proteger la democracia de Venezuela después de la reelección de Maduro de 2018, que fue boicotada por la oposición y condenado como antidemocrático por los Estados Unidos

En 2024, Goudreau fue acusado de conspiración, contrabando de bienes de los Estados Unidos y posesión ilegal de una ametralladora, entre 14 cargos. Se espera que su juicio comience pronto.

Corben («Cocaaine Cowboys») y Gatien («Limelight») comenzaron a filmar «Hombres de guerra» en 2021. En la película de 102 minutos, los directores rastrean la incursión fallida y los pocos personajes que vivieron para contar el cuento: un periodista, Goudreau, un disidente con sede en Miami, un general del ejército y el hermano de uno de los Mercenarios Capturados. El DOC también presenta grabaciones exclusivas de la prisión del general venezolano retirado Cliver Alcalá Cordones y entrevistas con JJ Rendón, estratega del líder de la oposición venezolana Juan Guaidó.

«Cuando los cineastas se nos acercaron con la historia tremendamente convincente detrás de ‘Men of War’, no podríamos haber imaginado que la historia aún se desarrollaría en 2025», dijo Neon en un comunicado.

Variedad crítico de cine Murtada Elfadl describió la película Como «un retrato moralmente complicado de un mercenario que piensa que es un soldado justo: un hombre que obviamente no puede lidiar con las consecuencias de sus acciones».

Antes del debut de TIFF del documento, el EVP de no ficción de Neon, Dan O’Meara, dijo Variedad que los «hombres de guerra» apelaron a la compañía por varias razones.

«Cada parte de [Goudreau’s] El proyecto se sintió mal concebido e imposible «, dijo O’Meara.» Se acercaron [Venezuela] en barco, y ese bote se rompió. Tampoco había muchos tipos involucrados. Todos se preguntaban: ‘¿Qué estaban pensando estos tipos? ¿Cómo podrían haber pensado que se iban a salirse con la suya, y a quien a instancias? Jordan fue hecho este stock de risa. Resulta que estaba trabajando y había sido contratado por personas muy poderosas en el partido de oposición venezolana, y estaba en contacto con la Casa Blanca. La gente de Mike Pence estaba dando [Goudreau] El tácito wink-wink me gusta: «Si todo esto funciona, tendrá nuestro apoyo». Jordan también estaba en contacto con Keith Schiller, el ex guardaespaldas de Trump. Entonces, él creía en ese momento que estaba emprendiendo un proyecto que tenía la bendición de la administración Trump «.

En mayo, Neon lanzó teatralmente «Men of War» y lo calificó para la consideración del Oscar.

Desde el inicio de Neon en 2017, la compañía se ha convertido en un jugador importante en el panorama de DOC, distribuyendo «Fuego del amor», «Daydream de Moonage», «Toda la belleza y el derramamiento de sangre».

«Men of War» fue producido y financiado por Neon, en asociación con Rakontur, Deerjen e Hyperobject. La película fue producida por Alfred Spellman, Jen Gatien y Billy Corben. Tom Quinn, Dan O’Meara, Todd Schulman y Adam McKay sirven como productores ejecutivos.