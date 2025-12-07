Fecha de lanzamiento de la temporada 5 de The Boys, se revela el tráiler de la temporada final

Marquen sus calendarios: “los chicos” regresa para una ronda más el próximo mes de abril y tenemos un primer vistazo a la sangrienta batalla que se avecina.

La quinta y última temporada de la serie satírica de superhéroes de Amazon Prime Video se estrenará con sus dos primeros episodios el 8 de abril. Se lanzarán nuevos episodios cada semana hasta el lanzamiento final de la serie el 20 de mayo.

Según la descripción de la quinta temporada de «The Boys», «En la quinta y última temporada, es el mundo de Homelander, completamente sujeto a sus caprichos erráticos y ególatras. Hughie, Mother’s Milk y Frenchie están encarcelados en un ‘Campamento de la Libertad’. Annie lucha por montar una resistencia contra la abrumadora fuerza Supe. Kimiko no se encuentra por ningún lado. Pero cuando Butcher reaparece, listo y dispuesto a usar un virus que borrará a todos los Supers del mapa, pone en marcha una cadena de eventos que cambiarán para siempre el mundo y a todos sus habitantes. Es el clímax, gente. Van a pasar grandes cosas”.

El anuncio de la fecha de estreno de la última temporada surgió del panel de “The Boys” en CCXP Brasil el sábado, donde el creador de la serie Eric Kripke y algunos miembros del elenco también mostraron el primer avance. En el video, que los fanáticos pueden ver a continuación, podrán ver un adelanto de la reunión en pantalla entre los alumnos de “Supernatural” Jared Padalecki y Jensen Ackles.

Mientras Ackles retoma su papel de Soldier Boy, el papel de Padalecki en “The Boys” se ha mantenido en secreto. El teaser muestra al personaje anónimo de Padalecki entrando a una habitación seguido por Soldier Boy y Homelander (Antony Starr), insinuando una historia entre Padalecki y Ackles, quienes interpretaron a los hermanos Dean y Sam Winchester durante 15 temporadas en la serie «Supernatural» creada por Kripke.

También en el tráiler, vemos a Butcher (Karl Urban) reunirse con Hughie (Jack Quaid), Annie (Erin Moriarty) y The Boys después de abandonarlos al final de la temporada 4. Parece que todos van a caer juntos para tratar de evitar el fin del mundo.

Además de Urban, Quaid, Starr, Moriarty, Padalecki y Ackles, “The Boys” está protagonizada por Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Cameron Crovetti, Susan Heyward y Valorie Curry.

Basada en la serie de cómics más vendida del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson, la serie de televisión «The Boys» es creada por el showrunner Eric Kripke. Los productores ejecutivos incluyen a Kripke, Ennis, Robertson, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Judalina Neira, Jessica Chou, Gabriel García, Ori Marmur, Ken F. Levin y Jason Netter.

“The Boys” proviene de Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios en colaboración con Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.

La serie es el programa insignia en un creciente universo de “The Boys” en Amazon, que también incluye spin-offs “Gen V”, la antología animada “The Boys Presents: Diabolical” y la próxima precuela dirigida por Ackles “Vought Rising”, así como una serie ambientada en México aún en etapa de desarrollo.

Mira el tráiler de la quinta temporada de “The Boys” aquí y a través del vídeo a continuación.