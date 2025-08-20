Fecha de lanzamiento de la temporada 5 de ‘Emily In Paris’ Sets de la temporada 5

«Emily en París«Está de regreso y se dirige a Venecia.

Netflix ha anunciado que la temporada 5 de la exitosa serie se estrenará el 18 de diciembre. El streamer también ha lanzado una serie de imágenes de primera vista de la nueva temporada, confirmando oficialmente que Emily (Lily Collins) gastará al menos parte de la temporada en Venecia, Italia. Las fotos de primera vista se pueden ver a continuación.

La descripción oficial de la temporada 5 establece:

“Now the head of Agence Grateau Rome, Emily faces professional and romantic challenges as she adapts to life in a new city. But just as everything falls into place, a work idea backfires, and the fallout cascades into heartbreak and career setbacks. Seeking stability, Emily leans into her French lifestyle, until a big secret threatens one of her closest relationships. Tackling conflict with honesty, Emily emerges with deeper connections, renewed clarity, and una disposición para abrazar nuevas posibilidades «.

Junto con Collins, la quinta temporada también está protagonizada por Filipinas Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouer, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Larochoque.

Darren Star es el creador, escritor y productor ejecutivo detrás de «Emily in Paris». Collins es un productor además de protagonizar. Tony Hernández, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss y Joe Murphy también los productos ejecutivos. La serie es producida por MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions y Jax Media.

Emily en París. Ashley Park como Mindy en Emily en París. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2025

Emily en París. Lily Collins como Emily en Emily en París. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025

Emily en París. (L a R) Lily Collins como Emily, Eugenio Franceschini como Marcello en Emily en París. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025

Emily en París. (L a R) Lily Collins como Emily, Eugenio Franceschini como Marcello en Emily en París. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2025

Emily en París. Lily Collins como Emily en Emily en París. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2025

Emily en París. (L a r) William Abadie como Antoine Lambert, Lucas Bravo como Gabriel en Emily en París. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025

Emily en París. (L a r) Bruno Gouyery como Luc, Samuel Arnold como Julien en Emily en París. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025

Emily en París. (L a R) Lily Collins como Emily, Ashley Park como Mindy en Emily en París. Cr. Caroline Dubois/Netflix © 2025

Emily en París. (L a r) Bruno Gouyery como Luc, Filipino Leroy-Beaulieu como Sylvie Grateau en Emily en París. Cr. Giulia Parmigiani/Netflix © 2025

